Cichanovská vyzvala diplomatov zo Západu na podporu demonštrantov

Minsk 16. novembra (TASR) - Bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská v pondelok diskutovala o možnom rozšírení sankčného zoznamu EÚ proti režimu v Minsku s veľvyslancami Dánska, Holandska, Švédska, Kanady, Írska a zástupcom Severskej rady. Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) by tieto nové sankcie mohli byť prijaté už 19. novembra, pričom celý tento proces urýchlila násilná smrť aktivistu Ramana Bandarenku.



Diplomati na rokovaní hovorili o pomoci, ktorú ich krajiny poskytujú bieloruským novinárom, rodinám politických väzňov, aktivistom, robotníkom a študentom, informoval server TUT.by.



Diskutovalo sa aj o otázke začatia medzinárodného vyšetrovania zločinov bieloruských orgánov v rámci univerzálnej jurisdikcie. Západní diplomati túto myšlienku podporili.



Cichanovská ich ubezpečila, že po zmene vlády sa Bielorusko pripojí k Medzinárodnému trestnému súdu, čo zaručí objektívne súdne vyšetrovanie všetkých prípadov násilia počas tamojších protestov.



Okrem toho Cichanovská apelovala na diplomatov, ktorí sú akreditovaní v Bielorusku, aby boli aktívnejší pri protestných akciách, pretože "ich prítomnosť chráni ľudí pred násilím zo strany režimu".



Vo vyhlásení tlačovej služby Cichanovskej sa uvádza, že jej tím od minulého týždňa aktívne pracuje na návrhoch ekonomických sankcií, ktoré by mali byť uvalené na podniky a štátne spoločnosti, "živiace" Lukašenkov režim. Očakáva sa tiež, že EÚ by mohla rozšíriť zoznam osôb, na ktoré sú uvalené cielené sankcie, na viac ako 200 mien.



Bielorusko zažíva protesty proti režimu Alexandra Lukašenka a brutalite polície už 100 dní. Táto vlna protestov pokračovala v pondelok pochodom seniorov, na ktorom sa v Minsku zúčastnilo asi 2000 ľudí.



Protestná akcia sa podľa spravodajského portálu TUT.by zaobišla bez incidentov. Zadržaný bol jeden mladý muž, ktorý išiel vedľa zástupu dôchodcov. Počas celej akcie sa v blízkosti jej účastníkov po ceste pohybovalo päť mikrobusov s policajtmi.



Bieloruské ministerstvo vnútra medzičasom informovalo, že počas nedeľňajších protestov bolo zadržaných vyše 700 ľudí, ktorých teraz čaká správne konanie pred súdmi. Hovorkyňa tohto rezortu dodala, že v celej krajine sa v nedeľu konali protesty na 35 miestach. Uviedla, že počet ich účastníkov sa znížil, rovnako ako aj ich aktivita.



Z informácií ľudskoprávnej organizácie Viasna však vyplýva, že v nedeľu bolo v Bielorusku zadržaných viac ako 1100 ľudí. Ich menný zoznam Viasna od dopĺňala na svoju webovú stránku spring96.org.



Podľa agentúry TASS počas nedeľných protestov bolo zadržaných 24 novinárov, pričom vo vyšetrovacej väzbe ich zostáva 11.