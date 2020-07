Cichanovská vyzvala Lukašenka na duel, v Minsku sa koná veľký míting

Minsk 30. júla (TASR) - Kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Svitlana Cichanovská vyzvala úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka na debatný duel. Informovala o tom vo štvrtok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Opozičná kandidátka uviedla, že nemá zmysel zúčastňovať sa na debatách v štátnej televízii, keď na nich nie je aj súčasný prezident. Navrhla preto, že sa s Lukašenkom stretne na debatnom dueli v Parku priateľstva národov v Minsku.



Vo štvrtok večer sa v Minsku koná v zmienenom parku veľké zhromaždenie prívržencov opozície, najmä Cichanovskej, na ktoré podľa bieloruského novinára Franaka Viačorku prišli tisíce ľudí.



Kým spravodajský portál Novaja gazeta (NG) dosiaľ informoval o najmenej 25.000 účastníkoch, agentúra AP píše, že ich je najmenej 34.000. Podľa AP tak ide zrejme o najväčší protest opozície v Bielorusku za posledných desať rokov.



V okolí predvolebného mítingu spojeného s koncertom sú rozmiestnení policajti a vojaci. Podľa NG sa v dave ľudí pohybuje aj veľa policajtov v civile. Nateraz k zadržaniam nedošlo.



Podľa NG zdôvodňuje polícia posilnené hliadkovanie a rozmiestnenie zátarás na rôznych miestach parku údajným rizikom teroristických útokov, ktoré podľa vedenia v Minsku pripravovala medzičasom zadržaná skupina ruských žoldnierov-diverzantov.



Účastníci tohto zhromaždenia ako jednu zo svojich požiadaviek adresovaných vedeniu krajiny uviedli aj prepustenie politických väzňov.



Vo väzení je aj Cichanovskej manžel - novinár a bloger Siarhej Cichanovskij, a tiež Mikalaj Statkevič, významný predstaviteľ opozície a súper Lukašenka v prezidentských voľbách v roku 2010.



Cichanovská sa stala kandidátkou volieb po tom, ako úrady jej manželovi neumožnili kandidovať. Koncom mája bol okrem toho obvinený vo viacerých trestných veciach a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe.



Predvolebný štáb Cichanovskej sa prednedávnom spojil so štábmi Viktara Babaryku a Valeryja Capkalu, ktorých ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidátov do prezidentských volieb.



Kým Babaryku krátko po oznámení svojho zámeru, že chce kandidovať vo voľbách, začali vyšetrovať pre podozrenie zo sprenevery i úplatkárstva a neskôr dali do vyšetrovacej väzby, Capkala sa pre obavy o svoj život i životy svojich detí uchýlil do Ruska.



Prezidentské voľby v Bielorusku sa budú konať 9. augusta. Okrem Cichanovskej a Lukašenka v nich kandiduje aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.