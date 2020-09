Cichanovská vyzvala na pokračovanie masových protestov v Bielorusku

Minsk 25. septembra (TASR) - Bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská v piatok vyzvala svojich spoluobčanov, aby v nedeľu opäť vyšli vo veľkých počtoch do ulíc a protestovali proti stredajšej tajnej inaugurácii prezidenta Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra DPA.



"Podporujem každého, kto vyjde do ulíc svojho mesta túto nedeľu," odkázala prostredníctvom sociálnej siete Telegram. Vyjadrila pritom presvedčenie, že spoločnými silami Bielorusi napokon dosiahnu vyhlásenie nových a spravodlivých volieb.



Cichanovská krátko po augustových voľbách odišla z Bieloruska do susednej Litvy.



Bieloruská polícia v deň inaugurácie zatkla viac ako 150 demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc na protest proti tajnej inaugurácii staronového prezidenta Lukašenka znovuzvoleného v sporných augustových voľbách. Policajti na rozohnanie tisícov demonštrantov v Minsku podľa správ aktivistov použili vodné delá a slzotvorný plyn.



Európska únia tento týždeň opätovne vyjadrila svoj postoj, že prezidentské voľby z 9. augusta "neboli ani slobodné, ani spravodlivé" a preto neuzná Lukašenka ako legitímneho prezidenta Bieloruska. Rovnaký postoj zaujímajú aj Spojené štáty.



Od vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb sa v Bielorusku konajú protestné zhromaždenia, pri ktorých dochádza k masovému zatýkaniu ich účastníkov i k prípadom použitia neprimeranej sily zo strany polície. Potýčky si vyžiadali už desiatky zranených a niekoľko obetí na životoch.