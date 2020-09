Cichanovská vyzvala OSN, aby odsúdila násilie voči demonštrantom

New York 4. septembra (TASR) - Bieloruská opozičná politička Sviatlana Cichanovská v piatok vyzvala OSN, aby poslala do Bieloruska medzinárodnú pozorovaciu misiu s cieľom zdokumentovať očividnú policajnú brutalitu voči prevažne pokojným demonštrantom. Informovala o tom agentúra DPA.



"My, bieloruský národ, potrebujeme pomoc OSN s cieľom zastaviť očividné porušovanie ľudských práv a cynické nerešpektovanie práv na zachovanie ľudskej dôstojnosti v strede Európy," prihovorila sa Cichanovská prostredníctvom videospojenia k členom Bezpečnostnej rady OSN.



"Žiadame OSN, aby odsúdila neprimerané použitie sily bieloruskými bezpečnostnými zložkami voči demonštrantom," uviedla ďalej Cichanovská. Požaduje takisto individuálne sankcie voči bieloruským predstaviteľom zapojeným do násilností.



"Spolupráca s režimom pána (prezidenta Alexandra) Lukašenka v súčasnosti znamená podporu násilia a očividného porušovania ľudských práv," dodala.



Cichanovská ďalej vo svojom prejave Lukašenka označila za nelegitímneho lídra, ktorý sa zúfalo drží pri moci a odmieta počúvať svojich občanov.



"Krajina nemôže a nesmie byť rukojemníkom jedného muža smädného po moci," dodala.



Cichanovská vystúpila na zasadnutí na pozvanie Estónska, ktoré je v súčasnosti jedným z nestálych členov BR OSN.



V Bielorusku sa konali 9. augusta prezidentské voľby. Podľa ústrednej volebnej komisie získal súčasný prezident Alexandr Lukašenko 80,1 percent hlasov, zatiaľ čo Cichanovskú podporilo 10,1 percenta voličov.



Cichanovská odmietla uznať výsledky volieb, odišla z Bieloruska a momentálne sa nachádza v Litve.



V bieloruskej metropole Minsk aj v niekoľkých ďalších mestách vypukli hneď po voľbách protesty, čo viedlo k násilným potýčkam medzi demonštrantmi a poriadkovými silami.