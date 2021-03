Cichanovská vyzvala svet, aby vyjadril solidaritu ženám z Bieloruska

Na archívnej snímke ľudia, väčšinou dôchodcovia mávajú kyticami kvetov počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku 26. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Minsk 7. marca (TASR) - Bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby 8. marca prejavilo solidaritu s bieloruskými ženami.Vo svojom vyhlásení Cichanovská pripomenula, že bieloruské ženy vyšli do ulíc po celej krajine a "".Cichanovská uviedla, že "" Alexandra Lukašenka. "" píše sa vo vyhlásení.Obvyklé protesty proti Lukašenkovmu režimu v Bielorusku boli túto nedeľu venované ženám a ich statočnosti. V uliciach mnohých miest ľudia vytvárali živé reťaze solidarity, zdobili si okná a balkóny vlajkami opozície, stretávali sa a debatovali.Zhromaždenia na podporu prívržencov bieloruskej opozície sa v nedeľu konali aj v zahraničí, napr. vo Varšave, Krakove, či francúzskom meste Annecy, informoval spravodajský portál TUT.by.V Bielorusku je pondelok dňom pracovného voľna, keďže sa tam slávi Deň žien.Jedna z líderiek bieloruskej opozície Veranika Capkalová pri tejto príležitosti zverejnila video nazvané Kvety miesto trestu, ktoré venovala odsúdenej novinárke Kaciaryne Barisevičovej.Toto video patrí do série "" a bolo natočené s podporou nadácie Belarus Women’s Foundation.Portál TUT.by pripomenul, že medzi 269 osobami, ktoré sú v Bielorusku označované za politických väzňov, je aj 38 žien. Vedenie krajiny pritom stále ubezpečuje, že v Bielorusku žiadni takíto ľudia nie sú.Jedno z publikovaných vyhlásení k MDŽ bolo venované aj očakávanému Lukašenkovmu prejavu k sviatku žien.Ženy v ňom uviedli, že nepotrebujú "". "" uvádza so vo vyhlásení zverejnenom serverom TUT.by.