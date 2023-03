Cichanovská vyzýva Bielorusov na prerušenie blízkych vzťahov s Ruskom

Washington 23. marca (TASR) - Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala v stredu obyvateľov svojej krajiny, aby skoncovali s úzkymi väzbami na Rusko. Zároveň kritizovala bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za podporu ruskej agresie voči Ukrajine.



"Je načase postaviť sa voči tomu, že sa Rusko mieša do vnútorných záležitostí Bieloruska," vyhlásila Cichanovská na tlačovej konferencii v Kapitole vo Washingtone. Dodala, že Rusko "podporuje nelegitímny (Lukašenkov) režim a podniká kolonialistické kroky namierené voči našej (bieloruskej) suverenite a národnej identite".



"Armáda agresora (Ruska) slobodne využíva naše územie, vzdušný priestor a infraštruktúru na útoky voči Ukrajine a jej ohrozovanie. Ruská armáda by sa mala úplne stiahnuť z Bieloruska a naša krajina sa musí prestať podieľať na vojne," vyzvala.



Na Bielorusov apelovala, aby prelomili "úzke vzťahy s agresorom" (Ruskom). Zároveň predpovedala, že jej krajina jedného dňa ukončí vojenské spojenectvo s Moskvou a odstúpi od dohody z roku 1999, ktorá vytvára rámec pre hlbšiu integráciu Ruska a Bieloruska.



Podujatie v Kapitole, na ktorom v stredu vystúpila líderka bieloruskej opozície, zorganizovali americkí senátori Roger Wicker a Jeanne Shaheenová. "Je dôležité uvedomiť si, že existujú odvážni Bielorusi, nezávislí novinári, obhajcovia ľudských práv a ďalší predstavitelia občianskej spoločnosti, ktorí v exile statočne bojujú za to, aby poukazovali na Lukašenkovu zločinnú spoluúčasť na ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine," zdôraznila Shaheenová.



Bieloruský súd v marci odsúdil Cichanovskú v neprítomnosti na 15 rokov odňatia slobody za údajnú vlastizradu a sprisahanie s cieľom zvrhnúť vládu. Cichanovská odišla z Bieloruska do Litvy po sporných voľbách z roku 2020, v ktorých si Lukašenko zaistil ďalší prezidentský mandát. Podľa Západu a bieloruskej opozície boli tieto voľby sfalšované.



Podľa údajov OSN je v súčasnosti na základe "politicky motivovaných obvinení" svojvoľne zadržiavaných takmer 1500 Bielorusov a viac než 2000 ľudí už bolo odsúdených za údajný extrémizmus, ktorý zahŕňa aj "urážku prezidenta".