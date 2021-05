Cichanovská vyzýva na nové protesty proti režimu v Minsku

Moskva 29. mája (TASR) - Vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská opäť požiadala medzinárodné spoločenstvo o podporu politických väzňov v Bielorusku. Urobila tak v sobotu, keď uplynul rok od zadržania a uväznenia jej manžela, blogera a politika Siarheja Cichanovského.



Ako informovala agentúra AFP, Cichanovská zo svojho exilu v Litve vyzvala na nové zhromaždenia prívržencov opozície a znova žiadala prepustenie zadržaného novinára a kritika bieloruského režimu Ramana Prataseviča.



V exile žijúci Pratasevič bol zadržaný 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútili pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Momentálne sa nachádza vo väzbe v Minsku.



Incident na letisku v Minsku vyvolal medzinárodné odsúdenie a znovu upriamil pozornosť na situáciu novinárov a aktivistov v autoritárskej východoeurópskej krajine.



Cichanovskej manžel Siarhej chcel v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v auguste minulého roku, kandidovať proti Alexandrovi Lukašenkovi, koncom mája minulého roku bol však na jednom z mítingov zadržaný. Odvtedy je vo väzbe a hrozia mu roky odňatia slobody.



Namiesto neho sa o priazeň voličov uchádzala jeho manželka, ktorá podľa oficiálnych výsledkov s Lukašenkom prehrala - získala len okolo 10 percent hlasov. Opozícia však tieto voľby a ich výsledky označila za zmanipulované a Lukašenka neuznáva ako legitímneho prezidenta.



Po prezidentských voľbách sa v Bielorusku začali masové protesty proti Lukašenkovmu režimu, ktoré si vyžiadali niekoľko obetí na životoch, mnoho zranených a stovky zadržaných, z ktorých mnohí boli odsúdení na tresty odňatia slobody.



Samotná Cichanovská krátko po voľbách v obave o svoju bezpečnosť z Bieloruska ušla a uchýlila sa aj so svojimi deťmi do Litvy.