Cichanovská vyzýva ruských vojakov, aby opustili územie Bieloruska

Minsk/Londýn 11. októbra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala príslušníkov ruskej armády, aby bezpodmienečne opustili územie Bieloruska. Vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Cichanovská tiež zdôraznila, že Bielorusko sa musí oficiálne vzdať svojej účasti na vojne, ktorú rozpútal Kremeľ.



TASR správu prevzala v utorok z britského denníka The Guardian.



Opozičná líderka narážala zrejme aj na vyhlásenie autoritárskeho bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka z pondelka, keď uviedol, že "v súvislosti so zhoršením situácie na západných hraniciach" zväzového štátu začínajú Minsk a Moskva vytvárať spoločné regionálne zoskupenie vojsk.



Počas vojny, ktorú na území Ukrajiny koncom februára rozpútalo Rusko, Kyjev už viackrát deklaroval, že niektoré útoky na ukrajinské územie boli podniknuté z územia Bieloruska.



"Každý ruský vojak musí bezpodmienečne opustiť Bielorusko. Všetci, ktorí sa podieľali na útoku ruskej armády z Bieloruska, sa za to musia zodpovedať," uvádza sa v statuse Cichanovskej, z ktorého citoval britský denník The Guardian.



Cichanovská vo svojom vyhlásení súčasne tlmočnila názor bieloruskej opozície, že "demokratické Bielorusko a Ukrajina by mali vytvoriť spojenectvo proti ruskej agresii". Vyjadrila aj presvedčenie, že "Rusko bude porazené a Ukrajina obnoví svoju územnú celistvosť".



Sviatlana Cichanovská žije v exile od augusta roku 2020, keď sa proruský Alexandr Lukašenko vyhlásil za víťaza prezidentských volieb v Bielorusku. Bieloruská opozícia ani Západ ho však ako legitímne zvoleného prezidenta neuznávajú.



Zdôraznila, že "Bielorusi nie sú Lukašenko. Lukašenko je hanbou mojej krajiny". Dodala, že nie je dôležité, čo Lukašenko oznámi "zajtra alebo pozajtra, pretože on už nerozhoduje, robí to zaňho Kremeľ".