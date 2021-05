Cichanovská vyzýva USA, aby usporiadali konferenciu o Bielorusku

Washington 7. mája (TASR) - Bieloruská opozícia vyzvala americkú administratívu, aby zorganizovala medzinárodnú konferenciu o situácii v Bieloruskej republike.



V príhovore k členom ľudskoprávneho výboru amerického Kongresu to vo štvrtok uviedla bývalá prezidentská kandidátka Sviatlana Cichanovská. Informovala o tom agentúra DPA.



Vo svojom videopríhovore Cichanovská pripomenula, že od vypuknutia krízy v Bielorusku uplynulo už deväť mesiacov, ale svetové mocnosti neuskutočnili hĺbkovú diskusiu o ďalšom postupe s cieľom nájsť východisko z krízy.



"Žiadame USA, aby sa aktívne podieľali na organizácii takejto medzinárodnej konferencie za účasti širokého spektra zainteresovaných strán," uviedla Cichanovská.



Za dôležitý krok, ktorý by USA mohli podniknúť v tomto smere, Cichanovská považuje možnosť, že by sa kríza v Bielorusku stala jednou z tém nadchádzajúceho summitu skupiny G7, ktorý sa v polovici júna bude konať v Británii.



Cichanovská súčasne vyslovila podporu účasti USA na "medzinárodnom sprostredkovateľskom úsilí (v Bielorusku) spolu s európskymi partnermi".



Okrem toho vyjadrila názor, že Washington by mal zintenzívniť svoje snahy o dosiahnutie medzinárodnej izolácie Alexandra Lukašenka.



"Žiadame USA, aby pomocou svojej diplomacie posilnili Lukašenkovu izoláciu a zdôraznili takto, že dosiahol bod, odkiaľ už niet návratu," apelovala bieloruská líderka.



Vyjadrila tiež presvedčenie, že USA by mali nielen obnoviť jednostranné sankcie proti deviatim bieloruským štátnym podnikom, ako to už skôr oznámil Washington, ale prijímať takéto opatrenia aj naďalej. "Tento (sankčný) zoznam by sa mal ďalej rozširovať," uviedla Cichanovská.



Washington by podľa jej názoru mal podporovať aj občiansku spoločnosť v Bielorusku, tamojších ľudskoprávnych aktivistov a nezávislé médiá.



Na svojom konte na sociálnej sieti Telegram Cichanovská napísala, že jej deti sa jej už takmer rok "každý deň pýtajú, kde ich otec je a kedy sa vráti".



Cichanovskej manžel, aktivista a bloger Siarhej Cichanovskij, bol ešte pred prezidentskými voľbami vzatý do väzby. Z toho dôvodu nemohol zaregistrovať svoju kandidatúru do prezidentských volieb. Namiesto neho tak urobila jeho manželka.



Cichanovská vo svojom príspevku na webe upozornila, že tak ako jej rodina "žijú v Bielorusku tisíce rodín: trpia útlak každý deň".



V Bielorusku sa vlani v auguste konali sporné voľby hlavy štátu, ktoré podľa oficiálnych výsledkov opäť vyhral dlhoročný autoritársky prezident Lukašenko. Opozícia ani západné krajiny však nepovažujú jeho znovuzvolenie za legitímne a hlasovanie označujú za zmanipulované.



Po voľbách v Bielorusku vypukli masové protesty, ktoré si vyžiadali niekoľko obetí na životoch, stovky zranených a viac ako 30.000 zadržaných. Demonštrácie však postupne zoslabli v dôsledku tvrdých policajných zásahov a masového zatýkania, ako aj v súvislosti s nepriaznivým zimným počasím. V posledných mesiacoch majú protestné akcie už len epizodický a lokálny charakter.