Cichanovská vyzýva Západ, aby pokračoval v tlaku na Lukašenkov režim

Varšava 9. augusta (TASR) - Exilová bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská v utorok vyzvala Západ, aby pokračoval v tlaku na bieloruský režim. Apelovala však súčasne, aby v súvislosti s vojnou na Ukrajine Západ nespájal jej vlasť s Ruskom.



V rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita, z ktorého citovala agentúra AFP monitorovaná aj agentúrou TASR, Cichanovská zdôraznila, že Alexandr "Lukašenko nesmie byť za žiadnych okolností legitimizovaný na medzinárodnej scéne."



Rozhovor s 39-ročnou Cichanovskou, ktorá teraz žije v Litve, bol uverejnený presne dva roky od sporných prezidentských volieb v Bielorusku. Za ich víťaza bol vyhlásený Lukašenko, ktorého však Západ ako legitímneho prezidenta neuznáva.



Po voľbách, ktoré podľa bieloruskej opozície zmanipulované, veľká časť Bielorusov vyšla do ulíc, aby vyjadrili svoj protest proti Lukašenkovmu "víťazstvu". Cichanovská v rozhovore pre poľský denník uviedla, že toto "povstanie Bielorusov nebolo nijako plánované, ľudia cítili, že majú vyjsť do ulíc. Všetko to bolo spontánne."



Na otázku, či Lukašenko potlačil "bieloruský sen o slobode násilím", odpovedala Cichanovská kladne. Dodala, že režim sa vtedy zrejme "rozhodol ukázať svoju plnú silu a použil ju, aby v ľuďoch potlačil túžbu po zmene".



Cichanovská v prezidentských voľbách v roku 2020 kandidovala tiež, a to ako politický nováčik a namiesto svojho manžela Siarheja. Ten bol vzatý do väzby v máji roku 2020, keď zbieral podpisy, aby mohol v prezidentských voľbách kandidovať proti Lukašenkovi. Vlani v decembri bol Cichanovski odsúdený na 18 rokov väzenia za "organizovanie masových nepokojov a podnecovanie nenávisti v spoločnosti."



V rozhovore pre poľský denník Cichanovská vyslovila názor, že sankcie, ktoré Západ uvalil voči Bielorusku, nie sú ideálne, keďže režim nedonútili k prepusteniu politických väzňov. Upozornila tiež, že sankčné opatrenia majú veľa "dier" a možností, ako ich obísť.



Sviatlana Cichanovská konštatovala, že tým, že Bielorusko umožnilo ruským jednotkám zaútočiť zo svojho územia na Ukrajinu, ruská invázia posilnila závislosť Bieloruska od Kremľa. Podľa Cichanovskej je Lukašenko Moskve zrejme lojálnejší ako kedykoľvek doteraz.



"Západ nesmie hádzať Bielorusko do jedného vreca s Ruskom..., ale mal by dať Kremľu jasne najavo, že anexia Bieloruska Ruskom je nemysliteľná," zdôraznila Cichanovská podľa AFP.