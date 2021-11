Cichanovská žiada EÚ, aby nezabúdala na ľudí a politických väzňov

Brusel 24. novembra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v stredu Európsku úniu žiadala, aby nezabudla na vážnu situáciu bežných obyvateľov a politických väzňov v Bielorusku.



Cichanovská vystúpila počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu. Predseda EP David Sassoli ju na pôde europarlamentu predstavil ako "líderku bieloruskej opozície", píše poľská satelitná televízia Belsat.



Cichanovská europoslancom povedala, že 882 jej krajanov je vo väzení za to, že uplatňovali základné politické práva – ktoré ľudia vo zvyšku Európy považujú za samozrejmé. Európsku úniu vyzvala, aby neuznala bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka ani jeho vládu a aby posilnila podporu bežných obyvateľov.



Pripomenula, že EÚ od augusta 2020 urobila gestá a prejavila solidaritu. "Bielorusi sú chválení za obnovenie svojej viery v demokraciu a ľudskú dôstojnosť," povedala. "Nie je teraz rad na Európanoch, aby svoju oddanosť k týmto hodnotám prejavili činmi?"



Európska únia pripravuje ďalší balík sankcií proti Bielorusku, ktorý zahŕňa zákazy cestovania a zmrazenie aktív, pripomína agentúra AP. Tieto opatrenia sú namierené proti Lukašenkovi a jeho spolupracovníkom, členom bieloruskej vlády, bezpečnostným zložkám, súdnym úradníkom a ďalším predstaviteľom.



Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok oznámil, že Európska únia v rámci sankcii zakáže bieloruskej leteckej spoločnosti Belavia prenajímať si lietadlá od spoločností so sídlom v EÚ.



"Sankcie fungujú," povedala Cichanovská. Sankcie podľa nej "rozdeľujú elity, ničia korupčné schémy" a vyvolávajú rozpory medzi ľuďmi okolo Lukašenka. Európsku úniu takisto požiadala, aby už viac neinvestovala do "mafiánskeho režimu".



EÚ novými sankciami, ktoré majú byť prijaté v najbližších dňoch, reaguje na migračnú krízu na poľsko-bieloruských hraniciach.



Únia tvrdí, že Lukašenkov režim migrantov na hranice členských krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v eurobloku. Lukašenko to popiera.



Cichanovská kandidovala v prezidentských voľbách, ktoré sa v Bielorusku konali 9. augusta 2020. Bola považovaná za hlavného rivala dlhoročného lídra Alexandra Lukašenka. Toho napokon volebná komisia vyhlásila za víťaza volieb. Opozícia i Západ považujú tieto voľby za zmanipulované, a preto už neuznávajú Lukašenka ako legitímnu hlavu štátu.



Cichanovská opustila Bielorusko v priebehu jedného mesiaca po voľbách a v súčasnosti žije v Litve.