Cichanovská zjednocuje demokratické sily; formuje tieňovú vládu

Minsk 30. septembra (TASR) - Bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská začala vytvárať tieňovú vládu. Vyplýva to zo správy, ktorá sa v stredu objavila na jej informačnom kanáli na sieti Telegram, uviedla agentúra Interfax.



Oblasť ochrany ľudských práv bude mať na starosti známy bieloruský právnik a aktivista Hary Pahaňajla. Rezort ekonomiky a reforiem zasa Cichanovská zverila ekonómovi Alesovi Aľachnovičovi.



Podľa Cichanovskej "režim Alexandra Lukašenka je nielen nelegitímny, (ale) už nezvláda (ani) svoje úlohy".



"Nemôžeme zostať nečinní a sledovať, ako sa krajina stále viac a viac dostáva do krízy," vysvetlila. Dodala, že v záujme toho, aby zabezpečila usporiadanie nových volieb, pokračuje "v práci na zjednotení všetkých demokratických síl bieloruskej spoločnosti".



Cichanovskej tlačová tajomníčka Hanna Krasulinová pre Interfax uviedla, že Cichanovská vytvára svoj tím so súhlasom opozičnej Koordinačnej rady. "Všetko je odsúhlasené. Cieľ je spoločný," dodala hovorkyňa.



Opozícia vytvorila svoju Koordinačná radu v snahe zabezpečiť hladké odovzdanie moci v Bielorusku po sporných prezidentských voľbách. Súčasné bieloruské politické i bezpečnostné orgány však označili jej vznik za nezákonný a začali trestné konanie proti jej členom i sympatizantom.



Pahaňajla bol právnikom v mnohých prípadoch týkajúcich sa ľudských práv v Bielorusku, vrátane káuz bieloruských novinárov Pavla Šarameta a Dzmitryja Zavadského. Vyše 20 rokov bol podpredsedom Bieloruského helsinského výboru.



Aľachnovič je viceprezidentom Analytického centra CASE-Bielorusko, ktoré sa zaoberá ekonómiou a navrhuje a pripravuje reformy pre Bielorusko.



Podľa Pahaňajlu "v Bielorusku dochádza k masívnemu porušovaniu ľudských práv". Spoločnosť požaduje zastaviť toto násilie a postaviť páchateľov pred súd, "keď sa v našej krajine obnoví vláda zákona," dodal podľa spravodajského portálu Naviny.by.



Uviedol tiež, že celý život bránil ľudské práva a vládu zákona a bude v tejto práci rád pokračovať v tíme Sviatlany Cichanovskej.



Aľachnovič sa pre spomínaný portál vyjadril, že Bielorusko v poslednom čase nevyužívalo svoj ekonomický potenciál - okrem iného na to "chýbala politická vôľa".



Podľa jeho názoru je nutné v Bielorusku "stabilizovať ekonomiku a vytvoriť podmienky pre jej rozvoj po nových spravodlivých voľbách". Dodal, že v záujme dosiahnutia tohto cieľa "máme tím bieloruských a zahraničných ekonómov pripravených poskytnúť odbornú pomoc".