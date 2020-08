Cichanovskej sa darí konsolidovať voličskú základňu

Minsk 3. augusta (TASR) - Bieloruskí aktivisti za ľudské práva v pondelok upozornili, že kampaň pred prezidentskými voľbami v Bielorusku sa koná za nerovných podmienok. Úrady podľa nich často bránia usporiadaniu zhromaždení, ktoré organizuje volebný štáb hlavnej kandidátky opozície Svitlany Cichanovskej.



Uvádza sa to v správe uverejnenej v pondelok na webovej stránke strediska pre ochranu ľudských práv Viasna, ktoré nie je zaregistrované bieloruským ministerstvom spravodlivosti. Informovala o tom agentúra TASS.



Predvolebné zhromaždenia Cichanovskej sú pod dohľadom orgánov činných v trestnom konaní a v regiónoch jej štáby narážajú na prekážky zo strany miestnych úradov. Okrem toho niektoré štátne podniky i súkromné spoločnosti zaoberajúce sa vonkajšou reklamou odmietli rozmiestniť Cichanovskej bilbordy.



Viasna súčasne upozornila, že do podpory úradujúceho prezidenta a kandidáta volieb Alexandra Lukašenka sa zapojili "administratívne a propagandistické zdroje vertikály moci, provládne verejné organizácie i médiá".



Aktivisti za ľudské práva tiež pripomínajú skutočnosť, že ústredná volebná komisia "kvantitatívne a kvalitatívne obmedzila proces monitorovania (hlasovania) vo volebných miestnostiach, čím vytvorili podmienky pre ich manipuláciu". "Volebný proces sa tým pre občanov ešte viac uzavrel," konštatovala Viasna.



Podľa bieloruských obhajcov ľudských práv jedným z hlavných zdrojov informácií o aktuálnych udalostiach počas kampane tak pre skôr proopozične ladených občanov zostáva sociálna sieť Telegram.



Aktivisti upozorňujú aj na to, že v Bielorusku "pretrváva tlak na tých občanov krajiny, ktorí verejne vyjadrujú svoj občiansky postoj".



Ľudskoprávni aktivisti tiež tvrdia, že prezidentská kandidátka Svitlana Cichanovská a jej štáb, ku ktorému prešli aj tímy nezaregistrovaných, ale vplyvných proopozičných politikov Viktara Babaryku a Valeryja Capkalu, sú schopní prilákať na svoje predvolebné mítingy tisíce ľudí v rôznych mestách krajiny.



Politickí analytici v tejto súvislosti poznamenávajú, že volebná kampaň tejto kandidátky "vyvolala v (bieloruskej) spoločnosti vlnu entuziazmu a podarilo sa jej konsolidovať istú voličskú základňu".



Prezidentské voľby v Bielorusku sa uskutočnia túto nedeľu. Okrem Cichanovskej a súčasného prezidenta Alexandra Lukašenka v nich kandiduje aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.