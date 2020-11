Cichanovskej splnomocnenkyňu pre mládež vzali do preventívnej väzby

Minsk 14. novembra (TASR) - Justičné orgány v Bielorusku v sobotu rozhodli, že členka opozičnej Koordinačnej rady zostane až do polovice januára vo vyšetrovacej väzbe. Zadržanou je Alana Gebremariamová, ktorá sa angažuje v mládežníckych štruktúrach. Informovala o tom agentúra Interfax.



Podľa vyhlásenia Koordinačnej rady bola Gebremariamová zadržaná "preventívne" a momentálne má status podozrivej osoby.



Vo vyhlásení opozičnej rady sa uvádza, že vyšetrovatelia musia voči Gebremariamovej do desiatich dní vzniesť obvinenie - v opačnom prípade ju musia prepustiť na slobodu.



Interfax dodal, že Gebremariamová je podozrivá z organizácie a prípravy opatrení, ktoré hrubo narušujú verejný poriadok alebo aktívnej účasti na nich.



Gebremariamová je splnomocnenkyňou bývalej kandidátky prezidentských volieb v Bielorusku, Sviatlany Cichanovskej, pre otázky týkajúce sa mládeže a študentov.



Spravodajský portál TUT.by medzičasom informoval, že opozícia má k dispozícii kópiu internej správy ministerstva vnútra, z ktorej vyplýva, že od 9. augusta do 3. novembra bolo v Bielorusku zadržaných 25.800 ľudí, a to "pre porušenie právnych predpisov o hromadných podujatiach a spáchanie ďalších trestných činov počas konania" týchto akcií.



Na orgány činné v trestnom konaní bolo podaných 4000 sťažností na násilie a brutalitu, ktorej sa dopustili voči proopozičným demonštrantom počas rozháňania ich protestov.