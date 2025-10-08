< sekcia Zahraničie
Cichanovskej v Litve zmenili ochranku
Autor TASR
Vilnius 8. októbra (TASR) - Kancelária líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej v Litve dočasne pozastavila svoju činnosť. Dôvodom je rozhodnutie litovských úradov znížiť stupeň fyzickej ochrany Cichanovskej. Informoval o tom spravodajský web LRT, píše TASR.
Cichanovská mala v Litve zabezpečenú 24-hodinovú ochranu od jesene 2020, keď bola po prezidentských voľbách v Bielorusku a následných masových protestoch prinútená odísť do exilu. O jej ochranu sa starala Litovská bezpečnostná služba, po novom ju preberá Úrad kriminálnej polície, ktorý poskytuje ochranu svedkom, obetiam trestných činov a potenciálne ohrozeným osobám.
Cichanovskej poradca pre oblasť diplomacie Dzianis Kučinski podľa LRT zdôraznil, že status Cichanovskej v Litve zostáva nezmenený - je naďalej oficiálnym hosťom litovskej vlády a v tomto smere sa neočakávajú žiadne zmeny. Nemenný je aj odmietavý postoj Litvy k režimu Západom neuznaného bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka.
Kučinski tiež objasnil, že Cichanovskej kancelária dočasne obmedzuje svoje aktivity, aby sa prispôsobila zmenám, ktoré síce platia od 1. októbra, ale oznámené jej boli až tento utorok. Malo by ísť o štrukturálne alebo manažérske zmeny vo fungovaní zastúpenia bieloruskej opozície v Litve. Časť tímu nateraz pracuje z domu.
Poradca pripomenul, že Lukašenkov režim pokračuje vo svojej kampani zastrašovania a represií za hranicami Bieloruska, napr. prostredníctvom útokov na priestory vo vlastníctve Bielorusov, dezinformačných kampaní, kybernetických útokov, hacknutia telefónov či neustálych vyhrážok smrťou členom demokratického hnutia. Dodal, že „nejde o ojedinelé incidenty, ale o súčasť cieleného a koordinovaného úsilia o podkopanie demokratických síl v Bielorusku a zastrašovanie komunity v zahraničí“.
