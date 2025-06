Cichanovski vyzval Trumpa, aby pomohol oslobodiť politických väzňov

Vilnius 22. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump má moc oslobodiť všetkých politických väzňov v Bielorusku jediným slovom, vyhlásil niekdajší líder bieloruskej opozície Siarhej Cichanovski, ktoré v sobotu na žiadosť Bieleho domu prepustili z väzenia po viac než piatich rokoch. Dúfa, že sa do Bieloruska bude môcť niekedy vrátiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko omilostil Cichanovského a ďalších 13 politických väzňov na žiadosť Trumpa, potvrdila ešte v sobotu jeho hovorkyňa. Prepustení boli piati občania Bieloruska, traja Poliaci, dvaja Lotyši, dvaja Japonci, jeden Švéd a jeden Estónec. Všetci 14 po oslobodení, ktoré nasledovalo po schôdzke Lukašenka s Trumpovým osobitným vyslancom Keithom Kelloggom, prišli do Litvy.



V Bielorusku je podľa bilancie ľudskoprávnej organizácie Viasna asi 1400 politických väzňov - najznámejší sú nositeľ Nobelovej ceny za mier Ales Biaľacki, líderka protestov z roku 2020 Maryja Kalesnikavová a doteraz aj Cichanovski.



„Prezident Trump má teraz moc a príležitosť oslobodiť všetkých politických väzňov v Bielorusku jediným slovom a ja ho žiadam, aby to urobil, aby to slovo povedal,“ vyzval Cichanovski nedeľňajšej na tlačovej konferencii vo Vilniuse po boku svojej manželky Sviatlany, ktorá bude podľa jeho slov naďalej viesť bieloruskú exilovú opozíciu.



Cichanovski bol obľúbeným autorom blogov, veľa cestoval po krajine, rozprával sa s ľuďmi a natáčal reportáže, ktoré potom zverejňoval na svojom kanále. Za mrežami skončil ešte v máji 2020, keď sa pripravoval kandidovať proti Lukašenkovi v augustových prezidentských voľbách.



Sviatlana Cichanovská napokon kandidovala proti Lukašenkovi namiesto svojho manžela. Oficiálne výsledky pripísali dlhoročnému lídrovi šieste funkčné obdobie, ale opozícia a Západ ich odsúdili ako podvod.



Bezprostredne po voľbách Bieloruskom otriasli bezprecedentné masové protesty, počas ktorých bolo zatknutých viac ako 35.000 ľudí a ďalšie tisícky polícia zbila. Cichanovská tesne po nich odišla do exilu. Jej manžela v máji 2021 odsúdili na 18 rokov do väzenia za „organizovanie nepokojov“ a potom na ďalšieho 1,5 roka za „neposlušnosť“.



Novinárom v nedeľu povedal, že by sa jedného dňa chcel do Bieloruska vrátiť. Kedy by sa tak mohlo stať, povedať nevedel. „Musíte pochopiť, že som strávil viac ako päť rokov na samotke. Bol som úplne izolovaný. Mám veľmi málo informácií a teraz potrebujem zistiť veľa vecí,“ podotkol.