Cichanovská prirovnala protesty v Bielorusku ku komunistickému Poľsku

Varšava 9. septembra (TASR) – Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská v stredu počas návštevy Poľska vyjadrila nádej, že cesta Bieloruska k demokracii bude omnoho kratšia ako v prípade susednej bývalej socialistickej republiky. Informovali o tom agentúry AFP, DPA a PAP.



Cichanovská protesty vo svojej vlasti prirovnala k rokom bojov poľského odborového hnutia Solidarita, ktoré v roku 1989 pomohlo zvrhnúť komunistický režim v krajine.



„Pre Solidaritu to bola dlhá cesta, ale dúfam, že tá naša bude oveľa kratšia," povedala študentom na pôde Varšavskej univerzity pred rozhovormi so súčasným vedením zmieneného hnutia.



Ako pripomenula agentúra AFP, Poľsko minulý týždeň oslávilo 40. výročie dosiahnutia významnej dohody, ktorá oficiálne uznala Solidaritu, čím sa stala prvou nezávislou odborovou organizáciou v bývalom východnom bloku.



Cichanovská sa vo Varšave stretla aj s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim, ktorý sám počas svojej mladosti protestoval proti komunizmu.



Morawiecki na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že Poľsko je otvoreným domovom pre všetkých Bielorusov, ktorí potrebujú pomoc. Jeho krajina sa podľa neho snaží podporovať bieloruské skupiny, ktoré bojujú za demokratické, slobodné a zvrchované Bielorusko.



Morawieckeho vláda v predchádzajúcich týždňoch oznámila sériu opatrení na pomoc Bielorusku vrátene poskytnutia štipendií a pozícií na poľských univerzitách pre bieloruských študentov a akademikov, pripomína AFP.



Poľský premiér v stredu povedal, že Poľsko plánuje Európskej únii predstaviť hospodársky plán s cieľom poskytnúť ďalšiu pomoc.



„Celá EÚ podporuje Bielorusov v ich práve vyjadriť svoju vôľu, žiť slobodne v demokracii," povedal Morawiecki.



Neskôr počas stretnutia vo varšavskej vile Cichanovskej symbolicky odovzdal kľúče od budovy, ktorá bude v poľskej metropole slúžiť ako nový bieloruský dom.



Cichanovská sa poďakovala za zriadenie bieloruského domu v Poľsku a vyhlásila, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko už nie je v očiach svojich občanov legitímnou hlavou štátu.



„Ľudia nedokážu zabudnúť na to, čo sa stalo 8. a 9. augusta, keď vyšli do ulíc a začali brániť svoje práva," povedala s tým, že žiada usporiadanie spravodlivých prezidentských volieb.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta. Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, vo voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Uznať výsledky volieb odmietla aj Európska únia.



Cichanovská opustila Bielorusko v noci na 11. augusta a odcestovala do Litvy.