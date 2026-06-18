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Cieľom nočných útokov Ukrajiny a Ruska boli aj Moskva a Kyjev
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky na Rusko.
Autor TASR
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Moskva 18. júna (TASR) - Moskva bola v noci na štvrtok cieľom rozsiahleho ukrajinského dronového útoku, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin, podľa ktorého sa niekoľko strojov dostalo aj k ropnej rafinérii. Ukrajinské vzdušné sily zase tvrdia, že v noci zneškodnili viac ako 200 ruských dronov a štyri balistické rakety. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevkov na platforme Telegram.
„Jednotky protivzdušnej obrany pokračujú v odrážaní rozsiahleho útoku. Niekoľko dronov sa dostalo k MNPZ (Moskovskej ropnej rafinérii),“ napísal Sobianin na Telegrame.
Starosta Moskvy tiež uviedol, že prijímajú potrebné opatrenia na riešenie následkov. Neuviedol, či pri úderoch došlo k poškodeniu spomínanej rafinérie.
Sobianin dodal, že systémy protivzdušnej obrany zničili 52 dronov smerujúcich na hlavné mesto.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky na Rusko. Pravidelne zasahuje závody na spracovanie ropy a ich exportné centrá v snahe obmedziť príjmy Ruska na financovanie vojny.
V utorok ukrajinský dron zapríčinil požiar v ropnej rafinérii pri Moskve a spôsobil škody. Nie je jasné, či išlo o tú istú rafinériu, ktorá bola cieľom útokov aj v noci na štvrtok.
Rusko pri svojom nočnom útoku na Ukrajinu nasadilo 239 dronov a sedem balistických rakiet Iskander M/S-400, oznámili ukrajinské vzdušné sily na Telegrame. Jednotkám sa podarilo zneškodniť 212 dronov a štyri strely. Zaznamenali tiež dopad dvoch balistických rakiet a 26 dronov či úlomkov.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko v noci na Telegrame oznámil, že Rusko útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Podľa portálu Ukrainska Pravda bolo v Kyjeve počuť sériu silných výbuchov. Tie sa podľa portálu ozývali aj v meste Poltava.
„Jednotky protivzdušnej obrany pokračujú v odrážaní rozsiahleho útoku. Niekoľko dronov sa dostalo k MNPZ (Moskovskej ropnej rafinérii),“ napísal Sobianin na Telegrame.
Starosta Moskvy tiež uviedol, že prijímajú potrebné opatrenia na riešenie následkov. Neuviedol, či pri úderoch došlo k poškodeniu spomínanej rafinérie.
Sobianin dodal, že systémy protivzdušnej obrany zničili 52 dronov smerujúcich na hlavné mesto.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky na Rusko. Pravidelne zasahuje závody na spracovanie ropy a ich exportné centrá v snahe obmedziť príjmy Ruska na financovanie vojny.
V utorok ukrajinský dron zapríčinil požiar v ropnej rafinérii pri Moskve a spôsobil škody. Nie je jasné, či išlo o tú istú rafinériu, ktorá bola cieľom útokov aj v noci na štvrtok.
Rusko pri svojom nočnom útoku na Ukrajinu nasadilo 239 dronov a sedem balistických rakiet Iskander M/S-400, oznámili ukrajinské vzdušné sily na Telegrame. Jednotkám sa podarilo zneškodniť 212 dronov a štyri strely. Zaznamenali tiež dopad dvoch balistických rakiet a 26 dronov či úlomkov.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko v noci na Telegrame oznámil, že Rusko útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Podľa portálu Ukrainska Pravda bolo v Kyjeve počuť sériu silných výbuchov. Tie sa podľa portálu ozývali aj v meste Poltava.