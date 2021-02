Cieľom Portugalska je mať v lete zaočkovaných 70 percent obyvateľov

Lisabon 23. februára (TASR) - Cieľom Portugalska je mať v lete zaočkovaných 70 percent svojich obyvateľov, oznámila v pondelok ministerka zdravotníctva Marta Temidová.



Ministerka informovala o cieľoch vlády na tlačovej konferencii v čase, keď sa počty nových prípadov nákazy v krajine výrazne znižujú - ešte v januári malo pritom Portugalsko najvyššiu mieru nákazy na svete, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Zatiaľ dostalo prvú dávku vakcíny proti koronavírusu okolo 294.000 ľudí a dve dávky vpichli 106.000 ľuďom.



Koordinátor národného programu očkovania Henrique Gouveia e Melo povedal, že kolektívna imunita "by sa mala dosiahnuť v auguste alebo začiatkom septembra", ak "sa potvrdia predpovede o dostupnosti vakcín".



Program očkovania by sa mal zrýchliť "od druhého kvartálu a dosiahnuť 100.000 vakcín za deň", v porovnaní so súčasným priemerom 22.000 vakcín, spresnil koordinátor.



Po niekoľkých týždňoch, keď krajina zaznamenávala najvyšší počet prípadov infekcie vo vzťahu k svojmu obyvateľstvu, hlásilo Portugalsko minulý týždeň najvýraznejší pokles - nových prípadov ubudlo až o 51 percent na 2100 denne.



Zdravotnícke úrady v pondelok oznámili, že krajina, ktorá sa od polovice januára nachádza v lockdowne, zaznamenala za posledných 24 hodín 61 úmrtí na ochorenie COVID-19 a 549 nových prípadov nákazy, teda najnižší počet nových infekcií od začiatku októbra.