Cieľom rokovaní Španielska a Maroka je zlepšenie vzájomných vzťahov

Madrid 1. februára (TASR) - Vládna delegácia španielskeho premiéra Pedra Sáncheza v stredu odcestovala do Maroka na rokovania o zlepšení vzájomných vzťahov. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a webovej stránky stanice RTVE.



Sánchez popoludní na sociálnej sieti oznámil, že ešte pred stretnutím telefonoval s marockým kráľom Muhammadom VI. "Zhodli sme sa, že toto stretnutie bude pre naše krajiny úspechom," napísal. Kráľ sa však so španielskym premiérom osobne nestretne.



Stretnutie na najvyššej úrovni (RAN) sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Rabate. Najväčší spor Španielska a Maroka súvisí so Západnou Saharou, ktorý sa prehĺbil v roku 2021. Madrid vtedy umožnil vodcovi Frontu Polisario Brahimovi Ghálímu, aby sa liečil na COVID-19 v španielskej nemocnici. Polisario bojuje za nezávislosť Západnej Sahary, pričom na jej územie si robí nároky Maroko.



Španielsko v marci 2022 podporilo autonómne fungovanie Západnej Sahary pod vládou Rabatu, čo zlepšilo španielsko-marocké vzťahy. Madrid však trvá na tom, že obyvatelia Západnej Sahary musia o svojej budúcnosti sami rozhodnúť v referende.



V Španielsku žije približne 800.000 Maročanov a obe krajiny majú úzke hospodárske väzby.



Západná Sahara je bývalou kolóniou Španielska o ktorú súperí marocké kráľovstvo so separatistami z Frontu Polisario, ktorý podporuje Alžírsko. Maroko v súčasnosti kontroluje asi 80 percent územia Západnej Sahary vrátane lokalít na ťažbu fosfátu a lukratívnych oblastí rybolovu.







