Cieľom útokov bol aj ajatolláh Chameneí, jeho stav nie je známy

Ľudia v úkryte po vyhlásení poplachu v súvislosti s prilietajúcou raketou z Iránu po tom, ako Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán, v Tel Avive, Izrael, v sobotu 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Chameneí sa v čase začiatku operácie nenachádzal v Teheráne.

Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 28. februára (TASR) - Cieľmi sobotňajších americko-izraelských útokov boli aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatolláha známy nie je. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a portálov The Times of Israel (TOI) a Axios.

Chameneí sa v čase začiatku operácie nenachádzal v Teheráne. Cieľom útokov bol podľa informácií izraelskej televízie Kan aj jeho poradca Alí Šamchání. Miestne médiá písali, že prezident Pezeškiján i minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sú v poriadku. Pri úderoch však údajne zahynulo viacero vysokopostavených predstaviteľov režimu i Revolučných gárd.

Izraelská televízia Kešet 12 s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa označila doterajšie údery cielené na iránske vedenie za „veľmi úspešné“. Irán zatiaľ o úmrtiach vysokopostavených predstaviteľov oficiálne neinformoval.
