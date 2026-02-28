< sekcia Zahraničie
Cieľom útokov bol aj ajatolláh Chameneí, jeho stav nie je známy
Chameneí sa v čase začiatku operácie nenachádzal v Teheráne.
Autor TASR,aktualizované
Tel Aviv/Teherán 28. februára (TASR) - Cieľmi sobotňajších americko-izraelských útokov boli aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatolláha známy nie je. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a portálov The Times of Israel (TOI) a Axios.
Chameneí sa v čase začiatku operácie nenachádzal v Teheráne. Cieľom útokov bol podľa informácií izraelskej televízie Kan aj jeho poradca Alí Šamchání. Miestne médiá písali, že prezident Pezeškiján i minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sú v poriadku. Pri úderoch však údajne zahynulo viacero vysokopostavených predstaviteľov režimu i Revolučných gárd.
Izraelská televízia Kešet 12 s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa označila doterajšie údery cielené na iránske vedenie za „veľmi úspešné“. Irán zatiaľ o úmrtiach vysokopostavených predstaviteľov oficiálne neinformoval.
