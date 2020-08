Čierna Hora a Srbsko obnovili letecké spojenia

Podgorica/Belehrad 19. augusta (TASR) – Čierna Hora a Srbsko v stredu obnovili lety spoločnosti Montenegro Airlines do Belehradu, ktoré Srbsko prerušilo 26. mája v reakcii na odmietnutie Podgorice otvoriť svoje hranice pre občanov Srbska motivované obavami zo šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.



V opačnom smere — z Belehradu do čiernohorských miest Podgorica a Tivat — obnovila svoje lety aj letecká spoločnosť Air Serbia, uviedla v stredu chorvátska agentúra HINA.



Štátne letecké spoločnosti Montenegro Airlines a Air Serbia majú monopol na prepravu cestujúcich medzi Podgoricou a Belehradom, resp. Tivatom a Belehradom.



Čierna Hora pre obavy zo šírenia ochorenia COVID-19 odložila začiatok školského roka o mesiac na 1. októbra. V tejto balkánskej krajine sa majú 30. augusta uskutočniť parlamentné voľby a voľby do miestnych zastupiteľstiev.



Srbsko podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa doteraz eviduje 29 890 prípadov nákazy koronavírusom a 681 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.