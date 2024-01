Čierna Hora dostala prístup k financiám EÚ v rámci programu EU4Health

Brusel 19. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že spolu s vládou Čiernej Hory podpísala dohodu o pridružení tejto kandidátskej krajiny k programu EU4Health, čo prispeje k dlhodobej obnove tamojšieho zdravotníctva. Píše sa to v piatkovej tlačovej správe EK, informuje spravodajca TASR Jaromír Novak.



Po nadobudnutí platnosti dohody môžu čiernohorské zdravotnícke orgány a širšia zdravotnícka komunita plne využívať možnosti financovania EÚ v rámci tohto programu, a to na rovnakom základe ako členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Moldavsko a Ukrajina.



V praxi to znamená, že od 1. januára 2024 majú subjekty verejného aj súkromného sektora zdravotníctva v Čiernej Hore prístup k možnostiam financovania prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú otvorené výzvy, priame granty a spoločné akcie na úrovni EÚ.



Financovanie podporuje kritické oblasti, ako sú zlepšenie diagnostiky a liečby rakoviny, posilňovanie služieb v oblasti duševného zdravia či rozvíjanie stratégii na vytváranie zásob liekov.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v správe pre médiá uviedla, že podpísaná dohoda umožní Čierne Hore celoplošne posilniť sektor zdravotníctva.



Rokovania o podobnej dohode prebiehajú aj s ďalšími krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.



Ambíciou nového programu EU4Health, ktorý je reakciou EÚ na pandémiu ochorenia Covid-19, je presiahnuť národné rámce reakcie na zdravotné krízy a posilniť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)