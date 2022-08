Čierna Hora hlási masívny kybernetický útok z Ruska

Podgorica 26. augusta (TASR) - Kritická infraštruktúra v Čiernej Hore a sa stala terčom masívneho kybernetického útoku koordinovaného ruskými tajnými službami. Oznámila to v piatok čiernohorská Agentúra pre národnú bezpečnosť (ANB), podľa ktorej je tento útok súčasťou hybridnej vojny vedenej voči tejto malej balkánskej krajine.



"Za týmto kyberútokom je koordinovaný postup (niekoľkých) ruských služieb. Útok tohto druhu bol v Čiernej Hore vykonaný po prvý raz a bol dlhodobo pripravovaný," uvádza sa vo vyhlásení ANB, z ktorého citovala agentúra AP.



"Súčasťou tohto útoku môže byť narušenie verejných služieb, dopravy (vrátane hraničných priechodov a letísk) a telekomunikačného sektora," uvádza sa vo varovaní veľvyslanectva USA v Podgorici pre amerických občanov nachádzajúcich sa v Čiernej Hore.



Vláda v Podgorici hlásila kybernetický útok na svoje servery aj v utorok, avšak uviedla, že sa podarilo zamedziť akýmkoľvek škodám.



Útok vykazujúci charakteristické znaky zapojenia ruských tajných služieb však stále pokračuje a ANB sa obáva, že ešte stále nekulminoval. V ďalšej fáze by podľa nej mohol postihnúť všetku kľúčovú infraštruktúru krajiny vrátane elektrickej siete či dodávok vody, uvádza agentúra HINA.



ANB však ubezpečila, že napriek kyberútoku nie je ohrozená bezpečnosť čiernohorských občanov, firiem a ich dát. Premiér Dritan Abazovič zvolal v súvislosti s útokom, ktorý označil za politicky motivovaný, Národnú bezpečnostnú radu.



Čiernohorská vláda informovala o detailoch útoku svojich spojencov. Podľa Podgorice sa súčasný útok veľmi podobá na kyberútoky na IT systémy čierhohorskej vlády z rokov 2015 a 2016, ktoré sa stali pred vstupom krajiny do Severoatlantickej aliancie.



Čierna Hora, kedysi považovaná za verného spojenca Moskvy, je členskou krajinou NATO od roku 2017, kam vstúpila napriek silnému odporu Kremľa. V súčasnosti figuruje aj na ruskom zozname "nepriateľských štátov".