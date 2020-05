Na protestoch proti zatknutiu biskupa zadržali v Čiernej Hore 60 ľudí

Podgorica 14. mája (TASR) – Približne 60 ľudí zadržala polícia v Čiernej Hore pri potýčkach, ktoré vypukli včera neskoro večer na protestoch proti zatknutiu srbského pravoslávneho biskupa a siedmich kňazov podozrivých z porušenia obmedzení pohybu. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie polície o tom informovala agentúra AP.



Na protestoch v mestách Pljevlja a Nikšič utrpelo zranenia aj 26 policajtov, pričom jedného z nich hospitalizovali.



Polícia tvrdí, že slzotvorným sprejom voči demonštrantom zasiahla a pokúšala sa ich rozohnať po tom, ako na jej príslušníkov hádzali kamene, fľaše a ďalšie predmety a blokovali premávku. Polícia vo vyhlásení tiež uviedla, že jej príslušníci boli "bezdôvodne brutálne napadnutí".



V uliciach Nikšiča sa podľa polície po proteste našla sekera a nôž a poškodený bol aj policajný majetok. V meste Pljevlja zase demonštranti hádzali kamene na policajnú stanicu. Viacero ľudí bolo zadržaných aj v iných mestách vrátane metropoly Podgorica, kde sa taktiež pokúsili zorganizovať protestné zhromaždenia.



K protestom došlo po tom, ako polícia zatkla srbského pravoslávneho biskupa Joanikija a siedmich kňazov. Tí ešte v utorok viedli v Nikšiči procesiu, na ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí, pričom nedodržiavali vzájomné odstupy a na tvári nemali rúška. Klerikov zadržali na 72 hodín, ak sa ich vina z porušenia karanténnych opatrení - zorganizovaním procesie - preukáže na súde, mohlo by im hroziť až 12-ročné väzenie, uviedla agentúra AFP.



Srbská pravoslávna cirkev je hlavnou náboženskou inštitúciou Čiernej Hory, ktorá sa v roku 2006 odtrhla od Srbska, a to po takmer 90 rokoch.



Incident ešte viac vyhrotil vzťahy medzi touto cirkvou a čiernohorskou vládou vedenou prezidentom Milom Djukanovičom. Tie sú napäté odvtedy, ako vlani decembri prijali sporný zákon o náboženskej slobode, na základe ktorého sa veľký počet kláštorov dovtedy v rukách srbskej pravoslávnej cirkvi stal štátnym majetkom.



Srbský prezident Aleksandar Vučič včera vyhlásil, že Srbsko nerozumie tomu, prečo musia biskup Joanikije a ďalší kňazi ostať vo väzbe. Uviedol, že jeho krajina sa do tejto záležitosti nebude miešať, avšak "za svojimi ľuďmi a cirkvou bude stáť, ako len bude môcť".



Čierna Hora so 620 000 obyvateľmi dosiaľ zaznamenala 324 nakazených novým koronavírusom a deväť úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. V krajine sú stále zakázané väčšie zhromaždenia.