Čierna Hora napriek protestom trvá na vyhostení srbského veľvyslanca

Podgorica 1. decembra (TASR) - Čierna Hora naďalej považuje srbského veľvyslanca Vladimira Božoviča za nežiaducu osobu. Na tomto postoji trvá napriek protestom Európskej únie (EÚ) a tomu, že Srbsko zrušilo recipročné rozhodnutie o vyhostení čiernohorského veľvyslanca. V pondelok to oznámilo čiernohorské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré cituje agentúra AP.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi vyzval Čiernu Horu, aby svoje rozhodnutie zrušila po tom, ako v nedeľu podobné rozhodnutie odvolalo Srbsko. "Rešpektovanie dobrých susedských vzťahov a regionálna spolupráca sú základom pre rozširovanie EÚ," uviedol.



"Komisár Várhelyi sa, bohužiaľ, pred predložením svojho návrhu neinformoval u svojich partnerov a priateľov v Čiernej Hore" o základných skutočnostiach, ktoré viedli k vyhosteniu srbského veľvyslanca, reagoval na eurokomisárove slová čiernohorský rezort diplomacie.



Najnovší spor oboch krajín prišiel v čase, keď má zložiť prísahu nová prosrbská vláda Čiernej Hory. Odchádzajúca vláda sa v sobotu rozhodla vyhostiť veľvyslanca Božoviča za "zasahovanie do vnútorných záležitostí Čiernej Hory".



Srbsko následne oznámilo, že veľvyslanec Čiernej Hory v Srbsku Tarzan Miloševič dostal 72 hodín na odchod z krajiny. Srbská premiérka Ana Brnabičová však v nedeľu toto rozhodnutie v záujme zmiernenia napätia medzi oboma krajinami zrušila.



Dezignovaný čiernohorský premiér Zdravko Krivokapič prisľúbil, že jeho kabinet, ktorý má nastúpiť v stredu, sa bude usilovať o "zahojenie vzťahov" so Srbskom. "Odchádzajúci režim ani vo svojich posledných dňoch neupúšťa od polarizácie spoločnosti a prehlbovania rozporov," napísal na Twitteri.



Podľa dosluhujúcej čiernohorskej vládnej garnitúry Belehrad dlhodobo podporuje prosrbské sily v Čiernej Hore, aby obnovil svoj politický vplyv v tejto malej balkánskej krajine.