Parlament Čiernej Hory si zvolil svojho predsedu a navrhol premiéra

Podgorica 24. septembra (TASR) - Čiernohorský parlament si v stredu na svojej ustanovujúcej schôdzi zvolil nového predsedu. Za Aleksa Bečiča, člena centristického hnutia Mier je náš národ, hlasovalo 45 z 81 poslancov, informoval spravodajský portál Balkan Insight.



Poslanci zároveň na post premiéra navrhli Zdravka Krivokapiča, člena proruskej a prosrbskej strany Demokratický front (DF), ktorého bude ešte parlament musieť odobriť hlasovaním.



Väčšinu hlasov v parlamentných voľbách z 30. augusta získali opozičné aliancie. Opozičná koalícia Za budúcnosť Čiernej Hory (patrí k nej aj spomínaný DF) získala 27 mandátov, koalícia s názvom Mier je náš národ desať a koalícia strán Čierne na bielom štyri kreslá. Dovedna tak majú v parlamente tesnú väčšinu, 41 z celkových 81 mandátov.



Demokratická strana socialistov (DPS) prezidenta Mila Djukanoviča, ktorá bola dovtedy pri moci viac ako tri desaťročia, získala 30 kresiel, pričom s podporou viacerých menších strán, má v parlamente celkovo 40 kresiel.



Krivokapičova strana DF sa názorovo rozchádza so svojimi koaličnými partnermi, ktorí chcú aby Čierna Hora pokračovala vo svojom prozápadnom smerovaní. Novú koalíciu drží pokope najmä snaha udržať Djukanoviča a jeho stranu DPS mimo vlády, priblížila agentúra DPA.



Zmienené tri opozičné bloky "pravdepodobne vytvoria vládnu koalíciu," avšak ich spory by mohli čoskoro vyústiť do predčasných volieb, ktoré umožnia Djukanovičovej DPS návrat k moci, uviedol Boris Raonič z mimovládnej organizácie Civic Alliance Foundation.



Djukanovič je prezidentom republiky od roku 2018 a rovnakú funkciu zastával aj vo volebnom období 1998-2002. V rokoch 1991-2016 bol taktiež, s prestávkami, celkovo štyrikrát predsedom vlády.