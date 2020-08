Čierna Hora pre COVID-19 odložila začiatok školského roka o mesiac

Podgorica 19. augusta (TASR) – Čierna Hora odložila začiatok školského roka o mesiac, na 1. októbra, pre obavy zo šírenia ochorenia COVID-19. V utorok to oznámila vláda balkánskej krajiny.



Ministerstvo školstva podľa tlačovej agentúry DPA uviedlo, že nariadenie sa týka materských škôl a škôl a že sa rozhodlo na základe odporúčaní odborníkov na zdravotníctvo.



„Začatie vyučovania podľa pôvodného plánu by za súčasnej epidemiologickej situácie predstavovalo riziko pre zdravie detí," dodalo ministerstvo.



Čierna Hora so 620 000 obyvateľmi hlásila v pondelok 50 nových prípadov nákazy koronavírusom a do pondelka popoludnia 1107 aktívnych prípadov infekcie. Štrnásťdňová miera nákazy je v súčasnosti 126 infikovaných na 100 000 obyvateľov, čo je päťkrát viac než norma stanovená pre bezpečnú krajinu, teda 25 infikovaných na 100 000 obyvateľov.



Čierna Hora však predsa len 30. augusta uskutočnia parlamentné voľby a voľby do oblastných zastupiteľstiev.