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Čierna Hora plánuje od novembra zrušiť bezvízový styk s Ruskom
Hoci miestne médiá pôvodne informovali o zavedení víz už od 1. októbra, najnovší návrh vlády predĺžil prechodné obdobie o jeden mesiac.
Autor TASR
Podgorica 25. júla (TASR) — Vláda Čiernej Hory plánuje od novembra tohto roku zrušiť bezvízový styk pre občanov Ruska. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o vízovom režime, podľa ktorého sa bezvízový styk pre občanov oboch krajín skončí 31. októbra 2026. Od 1. novembra tak budú ruskí občania na vstup do krajiny potrebovať víza, informuje TASR na základe piatkovej správy stanice RTV Nikšič.
Hoci miestne médiá pôvodne informovali o zavedení víz už od 1. októbra, najnovší návrh vlády predĺžil prechodné obdobie o jeden mesiac. Do konca októbra tak budú môcť občania Ruska cestovať do Čiernej Hory za rovnakých podmienok a zostať v krajine až 30 dní.
Čierna Hora zostáva jednou z mála európskych krajín, ktoré môžu občania Ruska navštíviť bez víz. Keďže je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, hlavným dôvodom ukončenia tohto režimu po takmer 18 rokoch je splnenie záväzku plne zosúladiť svoju národnú vízovú politiku s pravidlami EÚ.
Vláda zavedenie víz dlho odkladala, keďže cestovný ruch tvorí viac ako štvrtinu HDP krajiny a ruskí turisti a investori dlhodobo patria k najpočetnejším návštevníkom v čiernohorských prímorských letoviskách.
Zmena sa bude týkať aj občanov Bieloruska a Peru, pričom v ďalších etapách harmonizácie plánuje Čierna Hora zaviesť víza aj pre Turecko, Čínu či krajiny Blízkeho východu.
Hoci miestne médiá pôvodne informovali o zavedení víz už od 1. októbra, najnovší návrh vlády predĺžil prechodné obdobie o jeden mesiac. Do konca októbra tak budú môcť občania Ruska cestovať do Čiernej Hory za rovnakých podmienok a zostať v krajine až 30 dní.
Čierna Hora zostáva jednou z mála európskych krajín, ktoré môžu občania Ruska navštíviť bez víz. Keďže je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, hlavným dôvodom ukončenia tohto režimu po takmer 18 rokoch je splnenie záväzku plne zosúladiť svoju národnú vízovú politiku s pravidlami EÚ.
Vláda zavedenie víz dlho odkladala, keďže cestovný ruch tvorí viac ako štvrtinu HDP krajiny a ruskí turisti a investori dlhodobo patria k najpočetnejším návštevníkom v čiernohorských prímorských letoviskách.
Zmena sa bude týkať aj občanov Bieloruska a Peru, pričom v ďalších etapách harmonizácie plánuje Čierna Hora zaviesť víza aj pre Turecko, Čínu či krajiny Blízkeho východu.