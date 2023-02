Čierna Hora podporí snahu Kosova mať štatút kandidátskej krajiny v EÚ

Záhreb 7. februára (TASR) - Čiernohorský prezident Milo Djukanovič v utorok vyhlásil, že Čierna Hora podporuje ambíciu Kosova stať sa členom Rady Európy a získať štatút kandidáta na členstvo v Európskej únii (EÚ).



Podľa agentúry HINA to Djukanovič uviedol po stretnutí s kosovskou prezidentkou Vjosou Osmaniovou, ktoré sa konalo v Podgorici.



Djukanovič tiež poznamenal, že Čierna Hora pozorne sleduje vývoj rokovaní o normalizácii vzťahov medzi Kosovom a Srbskom. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že "sa podarí dosiahnuť životaschopnú dohodu". Poukázal na to, že "vyriešenie tejto otázky by v podstate zabezpečilo stabilitu v tomto regióne."



Osmaniová, ktorá pricestovala na dvojdňovú návštevu, pripomenula, že Srbsko je jedinou krajinou, ktorá si neželá dobré susedské vzťahy.



"Je to jediný zdroj rizika nestability. Strategickým cieľom EÚ je, aby všetky tieto krajiny vstúpili do EÚ, pretože to je jediný spôsob, ako zabezpečiť mier v regióne," povedala kosovská prezidentka.



Podľa HINA Osmaniová pripomenula výrok ruského prezidenta Vladimira Putina, že Čierna Hora a Kosovo sú "dočasné projekty".



Zdôraznila súčasne, že "Čierna Hora a Kosovo sú suverénne štáty, ktoré sa jasne zaviazali k členstvu v EÚ" a sú odhodlané naďalej pracovať na riešení problémov zo svojej "bolestivej minulosti". "Budeme pokračovať na ceste mieru a stability," povedala Osmaniová-Sadriuová.



Dodala, že Čierna Hora doteraz preukázala Kosovu jasnú podporu vo všetkých oblastiach, a vyjadrila presvedčenie, že tento postoj sa nezmení.



Podľa posledného sčítania ľudu tvoria etnickí Albánci niečo viac ako päť percent obyvateľstva Čiernej Hory. V čiernohorskom parlamente majú dvoch zástupcov a minister pre ľudské práva a práva menšín je tiež Albánec.



Dočasný predseda vlády Dritan Abazovič sa tiež označuje za Albánca. Je tak prvým príslušníkom etnickej menšiny na čele čiernohorskej vlády.