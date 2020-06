Čiernohorská polícia zadržala desiatky prosrbských demonštrantov

Podgorica 25. júna (TASR) - Čiernohorská polícia zadržala desiatky účastníkov prosrbských protestov, počas ktorých bolo zranených sedem policajtov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



V súvislosti so stredajšími protestmi v metropole Podgorica a ďalších čiernohorských mestách bolo zadržaných najmenej 50 ľudí vrátane dvoch opozičných poslancov. V priebehu demonštrácií došlo k potýčkam medzi protestujúcimi a políciou.



Napätie v Čiernej Hore sa vystupňovalo pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 30. augusta. Hlavné opozičné strany by chceli nadviazať užšie vzťahy so Srbskom a Ruskom.



Demonštrácie v stredu prerástli do násilností najprv v prímorskom meste Budva. Polícia tam zadržala 17 ľudí a rozohnala demonštrantov slzotvorným plynom. K potýčkam došlo aj v ďalších mestách, kde protestujúci hádzali na policajtov kamene, fľaše či iné predmety.



Napätie v krajine sa počas posledných mesiacov zhoršilo aj v dôsledku nezhôd medzi Srbskou pravoslávnou cirkvou (SPC) a vládou čiernohorského prezidenta Mila Djukanoviča, ktorý je pri moci takmer tri desaťročia.



Pravoslávna cirkev obviňuje Djukanoviča zo snáh o odňatie cirkevného majetku. Prezident zase podozrieva SPC z podpory prosrbskej politiky a snahy podkopať štátnu suverenitu Čiernej Hory, ktorá sa v roku 2006 odtrhla od Srbska.