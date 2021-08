Pred inauguráciou lídra srbskej pravoslávnej cirkvi vládne napätie

Podgorica 29. augusta (TASR) - Plánovaná inaugurácia nového lídra srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň, spôsobuje nárast napätia v krajine, pričom odporcovia tohto aktu už avizovali protesty.



Metropolita Joanikije II., ktorého biskupská rada zvolila do úradu koncom mája, bude inaugurovaný 5. septembra. Stúpenci štátnej identity Čiernej Hory však vehementne vystupujú proti ceremónii, ktorá sa má konať v Cetinje, historickom hlavnom meste Čiernohorského kráľovstva, a vnímajú to ako demonštráciu sily prosrbského tábora, informovala v nedeľu tlačová agentúra DPA.



Tisíce z nich demonštrovali v Cetinje už minulý týždeň a plánujú ďalšie protesty. Srbská pravoslávna cirkev totiž popiera štátnu identitu Čiernej Hory a túto neveľkú balkánsku krajinu považuje za súčasť Srbska.



Čiernohorský prezident Milo Djukanovič v tejto záležitosti intervenoval a vyzval srbskú pravoslávnu cirkev, aby slávnostné podujatie odložila alebo presunula ďalej od mesta Cetinje. Vyhlásil, že ak sa nič nezmení, pridá sa k protestujúcim.



Djukanovič ako prezident nemá žiadnu kontrolu nad výkonnou mocou, keďže jeho Demokratická strana socialistov Čiernej Hory (DPS) vlani tesne prehrala v parlamentných voľbách. Nový premiér Zdravko Krivokapič a niekoľko ministrov majú k tejto cirkvi blízko.



Skupina 19 intelektuálov z piatich bývalých juhoslovanských krajín adresovala Európskej únii a Spojeným štátom výzvu, aby zastavili "srbskú expanzionistickú politiku v Čiernej Hore".



Podľa nich by bol blížiaci sa obrad "symbolickým aktom úplného podriadenia sa Čiernej Hory politike Veľkého Srbska“, napísali signatári a varovali, že to môže mať širšie následky presahujúce daný región.



Medzi signatármi predmetnej výzvy je bývalá chorvátska ministerka zahraničných vecí Vesna Pusičová, ako aj predsedníčka Helsinského výboru pre ľudské práva v Srbsku Sonja Biserková.



Joanikije II. (62) bol dočasným správcom čiernohorskej metropolie srbskej pravoslávnej cirkvi od konca októbra 2020, keď zomrel jeho predchodca, metropolita Amfilohije.