Predčasné voľby v Čiernej Hore požadovalo 20.000 demonštrantov

Podgorica 21. decembra (TASR) - Zhruba 20.000 demonštrantov sa v utorok zhromaždilo pred budovou čiernohorského parlamentu v hlavnom meste Podgorica a požadovalo predčasné voľby, ako aj zrušenie zákona o obmedzení právomocí prezidenta. TASR správu prevzala z agentúry HINA.



Uvedený, kontroverzne vnímaný zákon zaväzuje tamojšieho prezidenta Mila Djukanoviča, aby mandátom na sformovanie novej čiernohorskej vlády poveril kandidáta prosrbskej koalície Miodraga Lekiča.



Demonštranti v Podgorici ďalej požadovali, aby sa Čierna Hora nepripojila k regionálnej iniciatíve s názvom Open Balkans, ktorý zahrňuje Srbsko, Albánsko a Severné Macedónsko.



Samotný Djukanovič na sociálnej sieti Twitter vyjadril svoju podporu "pokojnému vlasteneckému zhromaždeniu proti zvrhnutiu ústavného systému a proti konfrontácii s partnermi z európskeho a euroatlantického spoločenstva".



Podpredseda Djukanovičovej Demokratickej strany socialistov Čiernej Hory (DPS) Jevto Erakovič uviedol, že "toto je boj o prežitie Čiernej Hory". "Musí to byť čiernohorská jar, jar volieb," citovala ho HINA.



Demonštranti skandovali heslá proti úradujúcemu premiérovi Dritanovi Abazovičovi a mávali čiernohorskými zástavami, ako aj vlajkami Európskej únie (EÚ). Niektorí mali transparenty s nápismi "Je nás veľa" a "Nevzdáme sa ťa, Čierna Hora". Zoznam so svojimi požiadavkami predstavili aj delegácii EÚ v krajine.



Čierna Hora je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO) a kandidátom na vstup do Európskej únie (EÚ). Politika v tejto malej balkánskej republike s iba 625.000 obyvateľmi je dlhodobo poznačená sporom medzi tými, ktorí samých seba identifikujú ako Čiernohorcov, a Srbmi, ktorí odmietajú nezávislosť Čiernej Hory od susedného, oveľa väčšieho Srbska, s ktorým v minulosti tvorila jeden štátny celok.