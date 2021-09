V Čiernej Hore protestovali pred inauguráciou metropolitu Joanikijeho

Podgorica 4. septembra (TASR) - Stovky demonštrantov sa dostali v sobotu do potýčiek s políciou v meste Cetinje, v ktorom sa má v nedeľu uskutočniť inaugurácia nového lídra srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) v Čiernej Hore. Informovala o tom agentúra AP.



Demonštranti prelomili policajné zátarasy pri vstupe do mesta i okolo kláštora, kde sa má konať nedeľňajšia inaugurácia. Do policajtov hádzali kamene skandujúc politické slogany ako "Toto je Čierna hora" či "Toto nie je Srbsko!".



Ako uvádza agentúra AP, demonštranti s čiernohorskýmimi vlajkami následne stavali z kontajnerov na odpadky či pneumatík pouličné barikády v snahe zabrániť cirkevným hodnostárom i politikom v účasti na nedeľňajšej ceremónii.



Metropolitu Joanikijeho II. biskupská rada zvolila do úradu koncom mája. Stúpenci štátnej identity Čiernej Hory však vehementne vystupujú proti jeho inaugurácii, ktorá sa má konať v Cetinje, historickom hlavnom meste Čiernohorského kráľovstva, a vnímajú to ako demonštráciu sily prosrbského tábora.



Minulý mesiac v Cetinje protestovali tisíce ľudí a žiadali, aby sa inaugurácia konala na inom mieste. SPC to však odmietla, píše AP. Demonštranti už vtedy avizovali ďalšie protesty.



Čiernohorské úrady vyzvali občanov, aby zachovali počas víkendovej ceremónie pokoj. Inaugurácia sa začína príchodom hlavy srbskej pravoslávnej cirkvi, patriarchu Porfirijeho Periča (60), do Podgorice, hlavného mesta Čiernej Hory. Tisíce ľudí mávajúc srbskými vlajkami sa pri tejto príležitosti v sobotu zhromaždili pred hlavným srbským pravoslávnym chrámom v Podgorici, aby privítali patriarchu. Mnohých tam zo Srbska doviezli autobusy.