Čierna hora uzavrela v poradí 14. prístupovú kapitolu
Čierna hora začala prístupové rokovania s EÚ ešte v júni 2012.
Autor TASR
Brusel/Podgorica 18. marca (TASR) - Čierna hora v utorok na medzivládnej konferencii v Bruseli predbežne uzavrela v poradí 14. prístupovú kapitolu. Ide o kapitolu týkajúcu sa transeurópskych sietí a v rámci prístupových rokovaní s EÚ má otvorených ešte 19 z 33 kapitol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.
Eurokomisárka pre rozširovania Marta Kosová uviedla, že tvrdá práca a odhodlanie Čiernej Hory priniesli svoje výsledky a označila ju za lídra medzi kandidátskymi krajinami do EÚ. Vládu v Podgorici vyzvala k udržaniu tohto tempa a zároveň zdôraznila potrebu posilniť úroveň právneho štátu v krajine, zabezpečiť nezávislosť súdnictva a zosúladiť vízovú politiku s EÚ.
Čiernohorský premiér Milojko Spajič podotkol, že uzavretie v poradí 14. kapitoly prispeje k rozvoju dopravných, energetických a telekomunikačných systémov v súlade s normami EÚ. Rozvoj transeurópskych dopravných a energetických sietí označil za strategický cieľ, ktorý prispieva k posilneniu regionálnych väzieb medzi západným Balkánom a EÚ.
Čierna hora začala prístupové rokovania s EÚ ešte v júni 2012. Doteraz sa jej podarilo otvoriť všetkých 33 kapitol a uzavrieť 14 z nich. Prístupový proces by vláda chcela dokončiť do konca tohto roka a vstúpiť do EÚ v roku 2028.
