V Čiernej Hore získala väčšinu koalícia opozičných strán

Podgorica 31. augusta (TASR) - Opozičné strany získali v nedeľňajších parlamentných voľbách v Čiernej Hore väčšinu a ukončili tak po 30 rokoch riadenie krajiny vedúcou Demokratickou stranou socialistov (DPS) prezidenta Mila Djukanoviča. Po sčítaní 95 percent hlasov o tom v pondelok informovala agentúra HINA s odvolaním sa na nezávislé Centrum pre monitoring a výskum (CeMI).



Z informácií centra vyplýva, že DPS získala v parlamente 30 kresiel, strany opozičnej koalície Za budúcnosť Čiernej Hory získali 27 mandátov, koalícia s názvom Mier je náš národ desať a koalícia strán Čierne na bielom štyri kreslá.



Trojčlennú opozíciu by tak v 81-člennom parlamente malo zastupovať 41 poslancov. Lídri týchto strán oznámili, že ich prvým krokom by malo byť vytvorenie odbornej vlády, ktorá bude mať za úlohu vyviesť tento balkánsky štát z hospodárskej krízy.



Súčasný najvyšší čiernohorský predstaviteľ Djukanovič je prezidentom republiky od roku 2018 a rovnakú funkciu zastával aj vo volebnom období 1998-2002. Taktiež bol štyrikrát predsedom vlády, a to v období rokov 1991-2016.