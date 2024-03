Čierna Hora vydala do Kórey stíhaného magnáta s kryptomenami

Podgorica 20. marca (TASR) - Odvolací súd v Čiernej Hore v stredu schválil vydanie podnikateľa v oblasti kryptomien do Južnej Kórey. Do Kwon je vo svojej vlasti stíhaný za niekoľkomiliardový podvod a kolaps spoločnosti Terra, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Soul a Washington sa niekoľko mesiacov snažili dosiahnuť vydanie Juhokórejčana pre podvod, v dôsledku ktorého investori stratili 40 miliárd dolárov a šok utrpel aj celosvetový trh s kryptomenami.



"Zamietli sme odvolanie právnikov Do Kwona a potvrdili sme rozhodnutie najvyššieho súdu v Podgorici na jeho vydanie," uviedol odvolací súd. Termín prevozu kórejského väzňa súd nespresnil. Toto rozhodnutie prišlo iba týždeň po tom, ako iný súd zamietol žiadosť o vydanie zakladateľa spoločnosti Terraform do USA.



Do Kwon, občianskym menom Kwon Do-Hjung, bol niekoľko mesiacov na úteku. Najprv ušiel z Južnej Kórey a potom zo Singapuru. Jeho firma medzitým v roku 2022 skrachovala. Vlani v marci ho zadržali v Čiernej Hore s falošným pasom. Čierna Hora už začiatkom februára tohto roku vydala do Kórey Kwonovho obchodného partnera.



Obchodovanie s kryptomenami sa dostalo pod drobnohľad kontrolných orgánov na celom svete po viacerých kontroverzných udalostiach počas uplynulých dvoch rokov vrátane kolapsu významnej burzy FTX.