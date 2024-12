Čierna Hora vydala kryptomenového magnáta Do Kwona do USA

Podgorica 31. decembra (TASR) - Čierna Hora v utorok vydala do Spojených štátov juhokórejského veľkopodnikateľa v oblasti kryptomien Do Kwona, oznámilo čiernohorské ministerstvo vnútra. O jeho vydanie žiadala aj Južná Kórea. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Do Kwon bol "odovzdaný príslušným bezpečnostným zložkám Spojených štátov amerických a agentom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI)", uviedlo čiernohorské ministerstvo. Dodalo že podnikateľa vydali na základe rozhodnutia tamojšieho ministerstva spravodlivosti, aby bol v USA "trestne stíhaný za trestný čin sprisahania s cieľom spáchať podvod".



Južná Kórea a USA sa mesiace usilovali o vydanie podnikateľa pre podvod spojený s krachom jeho spoločnosti Terra, v dôsledku ktorého investori stratili 40 miliárd dolárov a šok utrpel aj celosvetový trh s kryptomenami.



Čiernohorský minister spravodlivosti Bojan Božovič minulý týždeň oznámil rozhodnutie vydať Do Kwona do USA a zamietol žiadosť Južnej Kórey o vydanie.



Kwonovi právnici rozhodnutie odsúdili a označili ho za odporujúce európskym dohovorom o extradícii. Oznámili, že sa odvolajú na čiernohorský ústavný súd a Európsky súd pre ľudské práva, píše AFP.



Do Kwon, občianskym menom Kwon To-hjong, bol niekoľko mesiacov na úteku. Najprv ušiel z Južnej Kórey a potom zo Singapuru. Jeho firma medzitým v roku 2022 skrachovala. Vlani v marci ho zadržali v Čiernej Hore s falošným pasom. Čierna Hora už začiatkom februára tohto roku vydala do Kórey Kwonovho obchodného partnera.



Obchodovanie s kryptomenami sa dostalo pod drobnohľad kontrolných orgánov na celom svete po viacerých kontroverzných udalostiach počas uplynulých dvoch rokov vrátane kolapsu významnej burzy FTX. Odborníci tvrdia, že Kwon vytvoril kryptomenovú pyramídovú hru, v ktorej mnohí ľudia prišli o svoje celoživotné úspory.