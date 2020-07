Čierna Hora hlási 116 nových prípadov ochorenia COVID-19

Záhreb 20. júla (TASR) - Čiernohorské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu potvrdilo doposiaľ najvyšší denný prírastok nových prípadov ochorenia COVID-19. Za 24 hodín pribudlo vtedy v krajine 116 infikovaných. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra HINA.



Počet infikovaných na 100.000 obyvateľov tak dosiahol počet 281, čo je výrazne viac, než evidujú ostatné štáty v regióne.



Od začiatku marca až do polovice mája Čierna Hora v rámci prvej vlny koronavírusovej epidémie zaznamenala 324 prípadov a deväť úmrtí. V druhej vlne, ktorú úrady evidujú od polovice júna, však podľa agentúry HINA úrady zaregistrovali 1771 prípadov a 23 úmrtí.



Podľa epidemiológov je veľkým problémom pri kontrole epidémie skutočnosť, že infikovaní častokrát úmyselne zamlčiavajú, s kým prišli do kontaktu, čím sa tieto osoby snažia chrániť. Zároveň však umožňujú bezpríznakovým osobám šíriť vírus ďalej.



Hlavné mesto Čiernej Hory Podgorica zaviedlo v piatok povinnosť nosiť rúška pre osoby staršie než sedem rokov v uzavretých priestoroch i vonku.



Úrady tiež zakázali zhromažďovanie viac 40 osôb vo vonkajších priestoroch a do 20 osôb v priestoroch uzavretých.



V pohostinstvách môžu pri jednom stole sedieť najviac dvaja ľudia a na vonkajších terasách maximálne štyri osoby.



Čierna Hora sa aktuálne nachádza na zozname tretích krajín, pre ktoré sa od 16. júla zrušili obmedzenia cestovania do Európskej únie, zavedené v súvislosti s pandémiou nového druhu koronavírusu.



Kritériami na zaradenie do zoznamu sú najmä epidemiologická situácia, opatrenia zavádzané na zabránenie šíreniu choroby COVID-19, ako aj hospodárske a sociálne hľadiská.



Rada EÚ pripomenula, že tento zoznam sa bude podľa potreby aktualizovať každé dva týždne.