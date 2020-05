V Čiernej Hore zatkli biskupa za porušenie obmedzení pohybu

Podgorica 14. mája (TASR) - Polícia v Čiernej Hore musela v stredu použiť slzotvorný plyn proti demonštrantom, ktorí protestovali proti zatknutiu srbského pravoslávneho biskupa a siedmich kňazov podozrivých z porušenia obmedzení pohybu. Tie boli v krajine zavedené s cieľom zabrániť šíreniu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Stovky demonštrantov sa dostali do potýčok s príslušníkmi čiernohorských bezpečnostných zložiek v meste Nikšič a iných oblastiach.



Polícia musela proti demonštrantom, ktorí na jej príslušníkov hádzali kamene a fľaše, požiť slzotvorný plyn. Pri zrážkach v meste Pljevlja utrpeli poranenia dvaja policajti a niekoľko demonštrantov bolo zadržaných.



Pravoslávneho nikšičského biskupa Joanikija a siedmich kňazov zadržali na 72 hodín po tom, ako uskutočnili procesiu, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí.



V oznámení prokuratúry sa uvádza, že biskup a kňazi sú obvinení z "nedodržiavania nariadení v boji proti nebezpečnej nákazlivej chorobe". Týchto osem osôb "porušilo zákaz zhromažďovania na verejnosti a usporiadalo bohoslužbu v uliciach Nikšiču za účasti veľkého počtu občanov". V prípade usvedčenia im hrozí trest do 12 rokov väzenia.



Karanténne opatrenia boli v tejto balkánskej krajine zmiernené tento týždeň a v kostoloch sa už môžu konať omše. Veriaci však musia dodržiavať odstup a nosiť rúška.



Čierna Hora so 620.000 obyvateľmi doteraz zaznamenala 324 nakazených novým koronavírusom a deväť súvisiacich úmrtí.