Čierna Hora zatvorila diskotéky, do podnikov budú môcť iba zaočkovaní

Podgorica 23. júla (TASR) - Úrady v Čiernej hore nariadili na sedem dní zatvoriť všetky diskotéky a nočné kluby. Týka sa to vnútorných aj vonkajších priestorov prevádzok. Zakázané sú aj hudobné festivaly a ďalšie masové podujatia. Informovala o tom v piatok agentúra HINA.



Riaditeľ čiernohorského Úradu verejného zdravotníctva (IJZCG) Igor Galič oznámil, že diskotéky a kluby budú predbežne zatvorené do 2. augusta. Po tomto dátume sa budú môcť podniky opäť otvoriť. Vstup do nich ale budú mať len zaočkovaní ľudia. V opačnom prípade bude potrebné preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia, alebo negatívnym PCR testom, dodal Galič.



Čierna Hora sa rozhodla zaviesť nové opatrenia po výraznom náraste nových prípadov koronavírusu. Šéf IJZCG novinárom povedal, že väčšina infekcií bola zaznamenaná u nezaočkovaných ľudí mladších ako 29 rokov. Čierna Hora má úplne zaočkovaných iba 35 percent dospelej populácie. Zhruba 15 percent obyvateľstva už COVID-19 prekonalo, uvádza HINA.