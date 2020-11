Čierna Hora zavádza po pohrebe biskupa zákaz vychádzania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podgorica 9. novembra (TASR) - V hlavnom meste Čiernej Hory Podgorica začne platiť v pondelok zákaz vychádzania. Predstavitelia sa snažia zastaviť nový nárast prípadov nákazy koronavírusom, zaznamenaný týždeň po tom, čo sa obrovské davy ľudí zúčastnili na pohrebe biskupa Amfilohija Radoviča, ktorý bol hlavou srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) v Čiernej Hore. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Obyvatelia Podgorice, ako aj mesta Cetinje v strednej časti balkánskej krajiny budú mať zákaz navštevovať iné domácnosti počas dňa a tiež odísť zo svojho domova v čase od 22.00 h do 05.00 h.Zatvorené budú tiež reštaurácie a bary, s výnimkou hotelov a služieb poskytujúcich jedlo so sebou.Sprísnené opatrenia prichádzajú po tom, čo prípady nákazy koronavírusom v tejto krajine v posledných týždňoch prudko stúpli. Tamojšia miera infekcií na 100.000 ľudí teraz patrí k najvyšším v Európe.Od začiatku pandémie v marci zaznamenali v Čiernej Hore 23.000 nakazených a 337 úmrtí. Z uvedeného počtu infikovaných hlásili vyše 5300 len za posledné dva týždne. Tento vývoj pandémie označila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za "".Rekordné počty "", varoval vo vyhlásení Čiernohorský inštitút verejného zdravia.Obavy z ešte explozívnejšieho výskytu prípadov narástli po tom, čo sa veľké zástupy ľudí 1. novembra zúčastnili na pohrebe zosnulého biskupa Amfilohija. Zomrel koncom októbra vo veku 82 rokov na ochorenie COVID-19.Napriek varovaniam predstaviteľov verejného zdravotníctva sa tisícky ľudí zišli pred hlavným chrámom v Podgorici, aby sa zúčastnili na liturgii a pochovaní biskupa, ktorého telo uložili do krypty v kostole. Jeho telo v otvorenej rakve však bolo najprv niekoľko dní vystavené a ľudia mali možnosť pobozkať ho.Hlava SPC so sídlom v Belehrade, patriarcha Irinej, viedol v preplnenom kostole omšu, na ktorej sa zúčastnili aj desiatky duchovných. Mnoho zúčastnených nemalo na tvárach rúška a nedodržiavali náležité odstupy. Pozitívny test na koronavírus mal neskôr samotný patriarcha Irinej, ako aj ďalší vysokopostavený duchovný v Čiernej Hore.