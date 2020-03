Čierna Hora zaviedla zákaz nočného a víkendového vychádzania

Podgorica 31. marca (TASR) - Vláda Čiernej Hory zaviedla v utorok dvojtýždňový zákaz nočného a víkendového vychádzania, aby predišla ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Obyvatelia Čiernej Hory tak nebudú môcť svoje domovy opúšťať počas pracovných dní v čase od 19.00 h do 05.00 h. Cez víkend bude zákaz vychádzania platiť od 13.00 h v sobotu až do pondelkového rána, píše agentúra HINA.



Zákaz vychádzania sa nebude vzťahovať na ľudí pracujúcich v sektore verejných služieb či poskytujúcich služby vo verejnom záujme.



V Čiernej Hore je už zakázané zhromažďovanie sa v súkromných bytoch či domoch, s výnimkou osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Vonku sa tiež nesmie športovať či vykonávať akékoľvek rekreačné aktivity.



V Čiernej Hore dosiaľ nevyhlásili v súvislosti s pandémiou núdzový stav, tamojšia vláda však tvrdí, že nočný a víkendový zákaz vychádzania zaviedla v súlade so zákonom o ochrane pred infekčnými chorobami. Ide o legislatívu, ktorá vláde umožňuje zaviesť takéto opatrenia v prípade epidémie.



V Čiernej Hore len za uplynulú noc zaznamenali 14 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a momentálne tam evidujú 105 infikovaných. Dvaja ľudia nákaze podľahli a 6262 osôb je pod dohľadom lekárov.



Do Podgorice v pondelok priletelo z Dubaja lietadlo s 3,5 tonami zdravotníckych a ochranných pomôcok a vybavenia, ktoré krajine poskytol grécky investor. Do konca týždňa sa očakávajú ešte dve takéto dodávky pomôcok.