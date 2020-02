Čierna skrinka zo zostreleného ukrajinského lietadla je poškodená

Teherán 19. februára (TASR) - Čierna skrinka z ukrajinského dopravného lietadla, ktoré v januári zostrelili pri Teheráne iránske sily, je vážne poškodená. Oznámil to v stredu iránsky minister obrany Amír Hátamí.



Ministerstvo požiadalo iránsky obranný priemysel o pomoc pri oprave "vážne poškodenej čiernej skrinky", ktorá bude po oprave dekódovaná, citovala Hátamího agentúra UNIAN odvolávajúca sa na agentúru IRNA.



UNIAN pripomenul, že lietadlo smerujúce do Kyjeva havarovalo 8. januára krátko po štarte z teheránskeho Medzinárodného letiska imáma Chomejního.



Na palube sa nachádzalo 167 cestujúcich a deväť členov posádky. Dvaja cestujúci a všetci členovia posádky boli Ukrajinci. Na palube bolo aj 82 občanov Iránu, 63 občanov Kanady, desať občanov Švédska, štyria občania Afganistanu, traja občania Nemecka a traja občania Spojeného kráľovstva. Nikto neprežil.



Iránsky prezident Hasan Rúhání až 11. januára oficiálne priznal, že ukrajinské dopravné lietadlo zostrelili iránske sily, a to náhodou, v dôsledku "ľudskej chyby". Sľúbil, že úrady zodpovedných potrestajú.