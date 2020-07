Čierne skrinky ukrajinského lietadla potvrdzujú cudzie zavinenie

Kyjev 24. júla (TASR) - Prepis komunikácie z čiernych skriniek ukrajinského lietadla zostreleného 8. januára pri letisku v iránskej metropole Teherán potvrdzuje neoprávnený zásah do konštrukcie lietadla. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na Kanadský úrad pre bezpečnosť dopravy (TSB), ktorý dokončil predbežnú analýzu získaných údajov z čiernych skriniek zo zostreleného lietadla; tie vo Francúzsku skúma medzinárodný tím expertov.



"Ďakujem všetkým partnerom, ktorí pomohli dosiahnuť tento okamih. Čierne skrinky boli úspešne dešifrované a prečítané. Prepis potvrdil skutočnosť nezákonného zasahovania do konštrukcie lietadla," napísal na Twitteri námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Jevhenij Jenin. Dodal, že v Kyjeve na budúci týždeň očakávajú návštevu iránskej delegácie.



Francúzsky Úrad vyšetrovania a analýz civilného letectva (BEA) koncom júna informoval, že Irán požiadal o pomoc s analýzou informácií zo zapisovača letových údajov v pilotnej kabíne z lietadla leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines, ktoré sa 8. januára tohto roku zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního.



Čierne skrinky previezli minulý piatok do Paríža. Spolu s nimi pricestovala aj iránska delegácia. Letové údaje v Paríži skúmajú od pondelka. Vyšetrovanie vedú iránske úrady, zatiaľ čo BEA poskytuje technickú podporu, píše agentúra AFP.



Pri januárovom nešťastí zomrelo všetkých 176 ľudí na palube lietadla, medzi nimi občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.



Lietadlo omylom zostrelili iránske revolučné gardy.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, ak by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké ciele v susednom Iraku. Tieto útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního pri akcii amerického dronu v blízkosti letiska v Bagdade.



Irán začiatkom júla oznámil, že príčinou zostrelenia lietadla bola "ľudská chyba", keďže bol chybne nastavený radar protivzdušnej obrany. Ukrajina vtedy oponovala, že je ešte príliš skoro na takéto vyhlásenie.