Čiernohorčania rozhodujú o novom prezidentovi; kandiduje aj Djukanovič

Podgorica 19. marca (TASR) - Čierna Hora rozhoduje v nedeľu o novom prezidentovi krajiny. Úradujúca hlava štátu Milo Djukanovič si zmeria sily so šiestimi vyzývateľmi vrátane štyroch z prosrbského tábora, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Hlasovacie miestnosti sa v tejto balkánskej krajine otvorili o siedmej hodine ráno a prvé výsledky sa očakávajú v noci na pondelok.



O prezidentovi sa podľa predpokladov rozhodne až v druhom kole 2. apríla medzi kandidátmi, ktorí v nedeľu obsadia prvé a druhé miesto.



Podľa prieskumov je otázka, kto povedie tento členský štát Severoatlantickej aliancie (NATO) so zhruba 625.000 obyvateľmi, viac-menej otvorená, píše DPA.



Samotný Djukanovič zastával vysokopostavené funkcie v čiernohorskej vláde za uplynulé tri desaťročia. Od roku 1991 absolvoval šesť funkčných období na poste premiéra. V prípade volebného víťazstva v aktuálnych voľbách to bude jeho tretie funkčné obdobie na poste prezidenta.



Prezident má v Čiernej Hore z veľkej časti reprezentatívnu úlohu, podľa analytikov však môže nedeľňajšie hlasovanie priniesť potenciálny zlom. Favoritom je práve úradujúca hlava štátu Djukanovič, ktorý je aj architektom vyhlásenia nezávislosti Čiernej Hory od Srbska v roku 2006.



Pre krajinu zaistil aj členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) a pripravil ju na cestu k členstvu v Európskej únii.



Oponenti však Djukanoviča a jeho Demokratickú stranu socialistov (DPS) obviňujú z korupcie a väzieb na organizovaný zločin. Samotný prezident tieto tvrdenia ostro popiera. Jeho najvážnejším protikandidátom v nedeľných voľbách bude pravdepodobne predseda proruskej opozičnej strany Demokratický front Andrija Mandič.



Djukanovič v piatok dva dni pred prezidentskými voľbami vypísal v krajine aj predčasné parlamentné voľby na 11. júna. Vypršala totiž trojmesačná lehota, ktorú mal dezignovaný premiér a bývalý vysokopostavený diplomat Miodrag Lekič na sformovanie nového kabinetu.