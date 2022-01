Čiernohorská vláda iniciovala predčasné voľby v záujme ukončenia krízy

Milo Djukanovič, foto z archívu. Foto: TASR/Michal Svítok

Podgorica 21. januára (TASR) - Vypísanie predčasných parlamentných volieb iniciovala vláda v Čiernej Hore, ktorú čaká hlasovanie o vyslovení nedôvery iniciované jedným z koaličných partnerov a opozíciou. Informovala o tom agentúra AP.Čiernohorský premiér Zdravko Krivokapič podal vo štvrtok žiadosť o skrátenie mandátu parlamentu.Tento krok prišiel deň po tom, čo najmenší koaličný partner (proeurópska platforma s názvom Čierne na bielom-Občania) požiadal o hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde s tým, že kvôli patovej politickej situácii sa zastavila integrácia krajiny do Európskej únie a zablokovalo fungovanie parlamentu.Žiadosť o vyslovenie nedôvery podporili aj viaceré opozičné strany vrátane socialistov prezidenta Mila Djukanoviča, uviedol spravodajský server Balkan Insight.Predkladatelia chcú, aby bol v prípade vyslovenia nedôvery úradujúci kabinet nahradený menšinovou vládou, v ktorej by neboli zahrnuté dva hlavné súperiace politické bloky.Parlamentná schôdzka, na ktorej sa bude rokovať o uvedených návrhoch, by sa mala uskutočniť začiatkom februára. Hlasovanie o vyslovení nedôvery podporilo 31 poslancov 81-členného čiernohorského parlamentu; na vyslovenie nedôvery je potrebná nadpolovičná väčšina.Čiernohorský kabinet sa ujal funkcie po parlamentných voľbách, ktorými sa v roku 2020 skončila dlhoročná vláda prozápadnej Demokratickej strany socialistov (DPS) prezidenta Djukanoviča.V novej koalícii je aj prosrbská a proruská strana Demokratický front (DF), ktorá odvtedy zablokovala niekoľko vládnych iniciatív. To prispelo k vypuknutiu politickej krízy, ktorá sa prehĺbila v posledných mesiacoch.uvádza sa v návrhu na vyslovenie nedôvery.Krivokapič vo štvrtok uviedol, že úsilie sformovať menšinovú vládu je "protiústavné" a je v rozpore s výsledkami posledných volieb.vyhlásil premiér.