Čiernohorský parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra D. Abazoviča

Podgorica 20. augusta (TASR) - Čiernohorský parlament v sobotu schválil návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Dritana Abazoviča. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej návrh na vyslovenie nedôvery prešiel krátko po polnoci hlasmi 50 poslancov. Proti návrhu bol iba jeden poslanec. Zvyšok 81-členného parlamentu hlasovanie bojkotoval.



"Potrebujeme voľby a stabilnú vládu," povedal poslanec Danijel Živkovič, ktorý návrh podal. Prišiel s ním len niekoľko mesiacov po tom, ako hlasovanie o nedôvere vo februári ukončilo v Čiernej Hore vládu inej koaličnej vlády.



Odstupujúci premiér po hlasovaní vyhlásil: "Je mi ľúto, že organizovaný zločin v Čiernej Hore naďalej používa svoje chápadlá na reguláciu politických vzťahov". Dodal, že ak bude do volieb zostavená 44. vláda, nebude jej členom. "Ideme do opozície v dobrej nálade," povedal Abazovič novinárom.



Politické napätie v Čiernej Hore vládne už niekoľko týždňov. Spôsobila ho kontroverzná dohoda podpísaná medzi vládou a srbskou pravoslávnou cirkvou (SPC), ku ktorej sa v krajine hlási väčšina obyvateľstva.



Táto dohoda upravuje vlastníctvo stoviek kláštorov a chrámov v Čiernej Hore, ale časť verejnosti sa domnieva, že dostatočne nechráni záujmy štátu.



Čiernohorský prezident Milo Djukanovič je dlhodobo ostrým odporcom SPC a je obviňovaný z toho, že chce cirkevný majetok znárodniť.



Djukanovič, ktorý je teraz v opozičnom tábore, už niekoľko týždňov využíva túto dohodu na destabilizáciu vlády a presadzuje predčasné voľby. Prezident chce za každú cenu znížiť vplyv SPC v krajine a snaží sa upevniť národnú identitu, aj keby to malo znamenať vytvorenie ďalšej nezávislej pravoslávnej cirkvi.



Náboženské otázky sú v Čiernej Hore stálym ohniskom napätia a v minulosti pre spory týkajúce sa SPC padli viaceré vlády.