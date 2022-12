Čiernomorská iniciatíva pre obilniny má nového koordinátora

New York 29. decembra (TASR) - Novým koordinátorom Čiernomorskej iniciatívy pre obilniny, ktorá má riadiť dodávky obilia z vojnou zmietanej Ukrajiny, sa v stredu stal kuvajtský viceadmirál vo výslužbe Abdalláh Abdal Samad Daští. O jeho vymenovaní rozhodol generálny tajomník OSN António Guterres, informovala agentúra AFP.



Daští vo funkcii vystriedal sudánskeho koordinátora Amíra Mahmúda Abdallu, ktorý na tomto poste pôsobil od augusta.



Daští odišiel z kuvajtských ozbrojených síl do výslužby v roku 2021. Má 40-ročné skúseností s "námornými operáciami, vedením a manažmentom, a to v rámci Kuvajtu aj v rámci mnohonárodných nasadení", uviedol Guterresov úrad vo vyhlásení.



V rokoch 2019-20 bol vojenským pridelencom Kuvajtu v Belgicku a zástupcom Kuvajtu pri NATO.



Takzvaná Čiernomorská dohoda, ktorú 22. júla na 120 dní podpísali OSN, Ukrajina, Rusko a Turecko, pomohla zmierniť celosvetovú potravinovú krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine. Jej platnosť sa mala skončiť 19. novembra, ale bola predĺžená o ďalších 120 dní, informovala svojho času agentúra AFP.



V rámci tejto iniciatívy bolo z Ukrajiny vyvezených už viac ako 14 miliónov ton obilia, uviedla 15. decembra generálna tajomníčka Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) Rebeca Grynspanová. Iniciatíva súčasne umožnila Rusku, aby - bez obáv zo sankcií - cez Čierne more vyvážalo potraviny a hnojivá, ktoré sú taktiež kľúčovými pre svetové poľnohospodárstvo.