Čikov: Mobilizáciu v Rusku môže ukončiť len Putin

Kyjev/Londýn 17. októbra (TASR) - Známy ruský právnik Pavel Čikov v pondelok v statuse na sociálnej sieti Telegram upozornil, že mobilizácia vyhlásená v Rusku sa neskončí bez výnosu prezidenta Vladimira Putina. Reagoval tým na medializované správy o ukončení tzv. čiastočnej mobilizácie v Moskve, ktoré na svojom súkromnom blogu avizoval moskovský primátor Sergej Sobianin.



Čikov uznal, že zákon a vyhlášku o mobilizácii stačí len zverejniť, ich ukončenie už neupravujú žiadne právne akty. Súčasne však upozornil, že orgány jednotlivých regiónov - vrátane Moskvy - mobilizáciu zastaviť nemôžu.



Dodal tiež, že vyhlásením moskovského primátora alebo gubernátora nejakého regiónu či oblasti sa neruší platnosť už vydaných predvolaní pre záložníkov, aby prišli na vojenskú správu.



Sobianin na svojom blogu, z ktorého v pondelok citovala agentúra Reuters, napísal, že náborové centrá ruskej armády v Moskve sa uzavrú v pondelok 17. októbra o 14.00 h miestneho času (13.00 h SELČ). Dodal, že úlohy čiastočnej mobilizácie v Moskve boli "splnené v plnom rozsahu".



Čikov na Telegrame odporučil "rizikovým skupinám" podliehajúcim mobilizácii, aby v žiadnom prípade nepoľavili v ostražitosti, nepohybovali sa zbytočne na verejnosti a neupozorňovali na seba. Varoval, že potreba nového kola mobilizácie "môže vzniknúť kedykoľvek".



Pokiaľ čiastočnú mobilizáciu "neukončí štátny úradník, ktorý ju vyhlásil, jej právny režim zostáva zachovaný". "To znamená, že musíte počkať na prezidentský výnos," vysvetlil Čikov z ľudskoprávnej organizácie Agora.



Tzv. čiastočnú mobilizáciu Putin vyhlásil 21. septembra. Podľa ministra obrany Sergeja Šojgua sa mala týkať 300.000 osôb, a to iba takých, čo už predtým mali skúsenosti z pôsobenia v armáde. Povolávací rozkaz však dostali aj osoby, ktoré nikdy neslúžili v armáde ani nenavštevovali vojenské kurzy.



Minulý piatok Putin priznal isté prechmaty pri realizácii svojho nariadenia. Súčasne však oznámil, že čiastočná mobilizácia bude dokončená v priebehu dvoch týždňov. Pozorovatelia pripomínajú, že v tom čase sa začne o mesiac odložený odvod brancov.



Vyhlásenie mobilizácie vyvolalo v Rusku pouličné protesty, ktoré rozháňala polícia. Vo viacerých prípadoch sa stalo, že polícia doručila povolávací rozkaz aj mužovi zadržanému na proteste proti mobilizácii.



Ďalším dôsledkom tzv. čiastočnej mobilizácie bol odchod tisícov mužov i žien do zahraničia. Veľká časť z nich odišla do Gruzínska či Kazachstanu, ale objavili sa aj takí, ktorí zvolili exotickejšie destinácie, napríklad Mongolsko, Južnú Kóreu či Aljašku.